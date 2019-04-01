Феномен Макса Коржа: як білорус піднявся з вулиць до стадіонів

20 червня простий білоруський хлопець Макс Корж збере в Києві стадіон "Динамо".

В Україні у Макса величезна фан-база, як і в кількох інших країнах. При цьому,протягом всієї своєї кар'єри, він примудряється залишатися своїм пацаном, транслювати до болю прості, але важливі меседжі, і вже став кумиром для цілого покоління.

Корж народився в невеликому місті Лунинець, Брестської області. Там же пройшло його дитинство, а також навчання в музичній школі. У 16 була перша хіп-хоп група, потім участь в тусовці MU Skool, БГУ. Макс починав на вулицях, фрістайл, складав перший хіп-хоп і в результаті прийшов до дебютного альбому"Животный мир". Передумовами до нього стали два треку: "Где я" и "Небо поможет нам". Корж завантажив їх у VK, а сам поїхав служити в армію.

Коли він повернувся, виявив, що "Небо поможет нам" стало хітом, і розійшлося сотнями тисяч примірників по соціальній мережі. Тоді ж на нього вийшов Владі з "Касти" і запропонував підписатися на його лейбл Respect Production. Макс погодився, і працює з цим лейблом донині.

"У його подачі є природний життєвий посил, і йому не доводиться приміряти маски і щось зображати - він в своєму звичайному вигляді викликає симпатії і розташування", – говорив Владі про те, чому прийняв рішення працювати з тоді ще зовсім молодим Максом.

Після виходу першого альбому в 2012 році білорус відразу ж привернув увагу слухачів російськомовної музики. Перед ними виник образ просто пацана, який невигадливо розповідає про своє життя, своїх друзів і дівчат в незмінно іронічній манері, але не без частки меланхолії.

В основу ліг електронний біт, в дусі популярного EDM, але з мелодійністю дворових пісень. Грубо кажучи, більшість треків Коржа виявилися однаково хороші як для вечірки і гучного концерту, так і для того, щоб поспівати їх під гітару біля вогнища. Ця дивна формула спрацювала безвідмовно.

Уже в 2013 Макс збирав найбільшу майданчик в Мінську з другим альбомом "Жити в кайф" у статусі одного з головних музикантів Білорусі. Незважаючи на те, що між пластинками пройшов лише рік, в його музиці можна простежити помітне дорослішання. На зміну простим EDM-бітам прийшов драм-н-бас і дабстеп, а сумні пісні для пацанів придбали глибину і небувалу запам'ятовуваність.

Саме на "Жить в кайф" вийшла пісня "Мотылек", яку можна назвати однією з головних break-up songs російською мовою. У ній ліричний герой забирає друга з розбитим серцем. "Я заштовхав тебе в тачку силою, я відвезу тебе до пацанів, там банька, рибка і пиво", – співає Корж, обігруючи ситуацію, з якою знайомий будь-який хлопець, який коли-небудь витягав товариша після хворобливого розставання з коханою.

У творчості Коржа простежується ряд архетипів і наскрізних тем, які залишаються незмінними у всіх альбомах: від дебютного до другої частини "Малый повзрослел", яка вийшла в 2018 році. Основа основ в житті Макса – чоловіча дружба. Дівчата в його музиці грають ключову роль, але покластися можна тільки на себе і на своїх близьких. Саме тому скрізь простежується роль сім'ї, матері і віри у власні сили.

У той же час принципово важливий образ рідної землі і рідного дому. Саме тому часто можна зустріти назви місцевостей, близьких самому артисту. Наприклад, останній трек – "Пролетарка", названий на честь станції метро в Мінську у якому довгий час жив Макс. Грушівка, Розочка, Лунинець теж часто зустрічаються в текстах і зрозуміти, що це значить, можна тільки ознайомившись з біографією Макса (або живучи в цих місцях).

Наріжним для творчості став трек "Не выдумывай", який увійшов до третього альбому "Домашний". Це сеанс простої, але дієвої психотерапії для людини, яка переживає панічні атаки, депресію і стрес. На цю пісню Корж вперше самостійно зняв відео (і після цього майже всі відео знімав сам). Якщо почитати коментарі під ним, можна переконатися, що ця пісня допомогла багатьом людям вибратися з емоційної ями.

З ростом популярності Коржа його музика набувала все більш і більш масштабний характер. Навіть в навушниках дабстепові треки звучать так, що слухач відчуває себе на масштабному концерті. Трек "Малый повзрослел" став не тільки маніфестом переходу Коржа на інший етап у своєму житті, але і стадіонним бойовиком, який працює безвідмовно.

У текстах Макс залишається гранично простим. Він не відходить від тематики студентських вечірок, відносин з дівчатами і тусовок з друзями. Музично ж Корж заходить в самі різні області і завжди робить це вдало. "Слово пацана" відкидає нас до традицій Ляпіса Трубецького. "Не выдумывай" поєднує в собі мелодійність фортепіанної балади і біт в дусі Avicii. "Пламенный свет" відсилає до духопід'ємної електроніки Боба Сінклера. А в треку "Ендорфін" і зовсім можна знайти співзвучність з Кровостоком

Сьогодні Корж – суперзірка. Він влаштовує концерти, які схожі на гігантські вечірки "на флеті". Під нього ридають після розставання. До його музики звертаються в періоди невпевненості в завтрашньому дні. При цьому незважаючи на те, що Макс пише російською, в його музиці залишається споконвічно білоруський мотив.

В інтерв'ю і промовах на концертах він постійно акцентує увагу на тому, що потрібно любити свою батьківщину і що вона все одно краще всього іншого. При цьому сам артист залишається вельми самокритичним і свою творчість не сприймає як культурний феномен. Для нього це в першу чергу розвага і фан, як у пісні "Жити в кайф".

Можливо, саме в цьому криється секрет його популярності. Навіть будучи зіркою, він залишається своїм пацаном.

"Я теж багато міркував про артистів, коли був слухачем. Я був злісним глядачем. Звичайно, виховання не дозволяло писати про це в інтернеті, але фільтрував музикантів я дуже жорстко. Припустимо, Макс Корж. Я впевнений, що багато хто не будуть слухати мене хоча б через ім'я та прізвище. Я б і сам не став. Макс Корж ... Ну що це за назва така? ", – говорив Макс в інтерв'ю .

Сьогодні Максу 30, він одружений і у нього є дитина. Він свідомо ділить своє життя на концертне та особисте. Але не збирається зупинятися. На останньому альбомі "Малый повзрослел. Ч.2" винахідливість його музики вийшла на принципово новий рівень. Хоча він залишається вірним безпрограшним елементів електронної музики, він не боїться використовувати нестандартні семпли, упускати ритм, експериментувати зі стилями. І доповнювати це властивою виключно йому мелодійністю.

Так, щоб навіть самий жорсткий концертний дабстеп можна було без праці перекласти в пісню під гітару.

"Слухайте, природно, як творча одиниця, я зобов'язаний внести хоч якийсь внесок в розвиток культури, раз мене виховала ця земля! Мінськ вплинув на мою популярність докорінно, з нього почалося сходження: ми з хлопцями зібрали Палац спорту,"Мінськ- арену", люди підтримали мене. Тому я повинен якось віддячити за це. Але яким чином - одному богу відомо. Поки я просто відпочиваю. Серйозні завдання, мабуть, ще має бути, тому що треба постійно рухатися вперед", – каже Макс.

Нагадаємо, 20 червня, в Києві на стадіоні "Динамо" анонсований найбільший його концерт. Макс Корж представить кращі треки останніх п'яти альбомів, а також зовсім нові пісні.

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