Фаворитка "Танців з зірками" потрапила у лікарню напередодні ефіру: що з нею

Чемпіонка світу з гімнастики Анна Різатдінова потрапила у лікарню напередодні другого ефіру танцювального шоу "Танці з зірками", яке відбудеться 1 вересня.

Різатдінова, яка вже після першого ефіру стала фавориткою проекту, повідомила шанувальникам, що після репетиції свого номера відчула сильний біль в ребрах. Відповідним відео вона поділилася в Instagram-stories.

Спортсменка відзначила, що відразу ж звернулася у клініку для обстеження.

Анна Різатдінова потрапила у лікарню напередодні ефіру instagram.com/anna_rizatdinova

"Сьогодні вранці була репетиція у павільйоні, відразу після якої я відчула сильний біль у ребрах. Зараз перебуваю у клініці і чекаю результату рентгену. Дуже сильно сподіваюся, що завтра ми зможемо вийти на паркет, тому що номер вийшов дуже м'який. Головне, щоб моє фізичний стан дозволило мені вийти завтра на Танці з зірками", – розповіла Різатдінова.

Однак небагато пізніше гімнастка опублікувала в сторіз фото, де продемонструвала, що готується до ефіру.

Анна Різатдінова instagram.com/anna_rizatdinova

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров instagram.com/tanci1plus1

Нагадаємо, що Анна Різатдінова повинна вийти на паркет з Олександром Прохоровим.

Раніше OBOZREVATEL всі подробиці першого випуску нового сезону шоу "Танці з зірками". Проект стартував 25 серпня.

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