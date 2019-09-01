Фаворитка "Танців з зірками" потрапила у лікарню напередодні ефіру: що з нею

Чемпіонка світу з гімнастики Анна Різатдінова потрапила у лікарню напередодні другого ефіру танцювального шоу "Танці з зірками", яке відбудеться 1 вересня.
Різатдінова, яка вже після першого ефіру стала фавориткою проекту, повідомила шанувальникам, що після репетиції свого номера відчула сильний біль в ребрах. Відповідним відео вона поділилася в Instagram-stories.
Спортсменка відзначила, що відразу ж звернулася у клініку для обстеження.
Анна Різатдінова потрапила у лікарню напередодні ефіру
instagram.com/anna_rizatdinova
"Сьогодні вранці була репетиція у павільйоні, відразу після якої я відчула сильний біль у ребрах. Зараз перебуваю у клініці і чекаю результату рентгену. Дуже сильно сподіваюся, що завтра ми зможемо вийти на паркет, тому що номер вийшов дуже м'який. Головне, щоб моє фізичний стан дозволило мені вийти завтра на Танці з зірками", – розповіла Різатдінова.
Однак небагато пізніше гімнастка опублікувала в сторіз фото, де продемонструвала, що готується до ефіру.
Анна Різатдінова
instagram.com/anna_rizatdinova
Анна Різатдінова та Олександр Прохоров
instagram.com/tanci1plus1
Нагадаємо, що Анна Різатдінова повинна вийти на паркет з Олександром Прохоровим.
Раніше OBOZREVATEL всі подробиці першого випуску нового сезону шоу "Танці з зірками". Проект стартував 25 серпня.
Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!