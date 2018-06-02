Єгорова пішла з ТВ через Мухарського: подробиці скандалу

Телеведуча Сніжана Єгорова звільнилася з телеканалу "Прямий" після опитування, проведеного в ефірі, згідно з результатами якого глядачі висловили підтримку її колишньому чоловікові Антіну Мухарському.

Своє рішення вона пояснила в Facebook.

Питання звучало так: "Якщо б ви мали можливість врятувати одного з них, кого б ви не дали вбити ворогу?". На вибір були запропоновані кандидатури телеведучої та її колишнього чоловіка шоу-мена Антіна Мухарського.

В даному опитуванні на сторону Мухарського став 81% тих, хто додзвонився на канал.

"Прикро,що найстрашніший ворог, що вбиває,знаходиться найближче за все. Це байдужість,брехня і прагнення піару за будь-яку ціну... Відверто!!!Єдине, що здивувало,так це те, що таким "креативним чином" канал вирішив відзначити День захисту дітей, пропонуючи глядачу обрати, кого дати вбити ворогу?Багатодітну матір, яка одна їх виховує і живе з ними в Україні або багатодітного батька-аліментщика, який покинув вже дві родини і всім своїм малолітнім дітям винен гроші", - написала вона.

Єгорова наголосила, що аліменти з Мухарського стягуються через суди і саме тому він втік з України.

Телеведуча також висловила подяку всім, хто її підтримав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 квітня завершився судовий процес між Антіном Мухарським і Сніжаною Єгоровою. Суд щодо захисту прав їхніх спільних дітей виграла Єгорова.