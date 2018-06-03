Джолі і Пітт знову разом? ЗМІ опублікували докази

Голлівудські зірки Анджеліна Джолі і Бред Пітт передумали розлучатися і відновили відносини.

Пара вирішила знову жити як повноцінна сім'я, повідомляють "Дни.ру" з посиланням на американське видання Globe.

За інформацією видання, Пітт нібито сказав про свої почуття до Джолі: "Я люблю свою дружину!". Актриса, в свою чергу, віддала чоловікові ключі від свого будинку, щоб той міг приходити "коли йому заманеться".

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Як повідомили світські хронікери, у Джолі та Пітта було "спекотне примирення, яке зриває одяг".

"Це було захоплююче і вибухонебезпечне. Воно допомогло їм забути старі проблеми і зрозуміти, що вони не створені ні для кого, крім один одного", - розповіло джерело.

Однак досвідчені репортери світських хронік поставили під сумнів дане повідомлення. У виданні Gossip Cop не знають, як можна було дізнатися настільки інтимні подробиці зустрічі. Хіба що папараці ховалися під ліжком. Більш того, зараз Пітт знаходиться в Голлівуді, а його дружина знімається в Великобританії і вони фізично не могли зустрітися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Анджеліна Джолі і Бред Пітт не можуть дійти згоди в питаннях про опіку над дітьми, а поки вони не вирішать цю проблему, розлучення оформлено не буде.