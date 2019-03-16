Спроба суїциду доньки Майкла Джексона: з'явилася суперечлива інформація

Дочка Майкла Джексона Періс спростувала спробу свого самогубства.

Раніше про спробу суїциду повідомив портал TMZ з посиланням на джерела в правоохоронних органах. Нібито родичі дівчини стверджували, що причиною спроби самогубства міг стати вихід документального фільму "Залишаючи Неверленд". У цій стрічці стверджується, що Майкл Джексон ґвалтував дітей.

Однак Періс Джексон звинуватила портал TMZ у брехні. Таке повідомлення з'явилося в її Twitter

Періс Джексон TMZ

Як повідомляв OBOZREVATEL, фільм про Майкла Джексона розповідає про показання двох можливих жертв співака - Уейда Робсона і Джеймса Сейфчака, яким зараз близько 30 років. Вони розповіли про насильство, пережите в особняку музиканта, який той називав "Неверленд".

Сейфчак, якому на той момент було 10 років, розповів, що мав інтимні стосунки зі знаменитим співаком, і навіть "перебував з ним у фіктивному шлюбі".

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