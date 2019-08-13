Дочка друга Зеленського пройшла у фінал Нацвідбору на дитяче Євробачення

Дочка коміка, керуючого студією "Квартал 95" Євгена Кошового Варвара, яка раніше брала участь у проекті "Голос.Діти" пройшла у фінал національного відбору на дитяче Євробачення.

Про це повідомила прес-служба Національної громадської телерадіокомпанії України.

Опубліковано було список із десяти фіналістів конкурсу, а також озвучено повний склад журі.

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Дочка Кошового пройшла у фінал Нацвідбору на дитяче Євробачення

У фінал потрапили:

Валерія Христюк - I will shine (Переяслав-Хмельницький);

Софія Іванько - "Коли здається" (Київ);

Аліса Чіджан - "Новий день" (Харків);

Олександр Балабанов - Power in You (Київ);

Поліна Пісарцова - My friend (Дергачі, Харківська обл.);

Олександр Зазарашвілі - Moia MA (Залишені у темряві), (Івано-Франківськ);

Варвара Кошова - "Диво в розмаїтті" (Київ);

Марія Ткачук - Nytochky (Ниточки) (с. Гатне, Київська обл.);

Ангеліна Тереннікова - Fly away (Вишгород, Київська обл.);

Євангеліна Замула - "Малю You" (Київ).

Суспільне

Відзначимо, Варвара Кошова і ще один фіналіст Олександр Зазарашвілі добре відомі українському глядачеві за проектом "Голос.діти". Дочка Кошового крім цього встигла взяти участь у передачах "Розсміши коміка. Діти" і "Ліга сміху".

Варвара Кошова Скріншот з відео

Варвара Кошова з батьком Євгеном Кошовим Факти

Варвара Кошова Апостроф

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Варвара Кошова зухвало пожартувала про президента України Володимир Зеленський, заявивши, що він особисто підтримує її в проекті "Голос. Діти". "Ну я ж на виборах його підтримувала", – пожартувала Варя.

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