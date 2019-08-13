Дочка друга Зеленського пройшла у фінал Нацвідбору на дитяче Євробачення

Дочка коміка, керуючого студією "Квартал 95" Євгена Кошового Варвара, яка раніше брала участь у проекті "Голос.Діти" пройшла у фінал національного відбору на дитяче Євробачення.
Про це повідомила прес-служба Національної громадської телерадіокомпанії України.
Опубліковано було список із десяти фіналістів конкурсу, а також озвучено повний склад журі.
Дочка Кошового пройшла у фінал Нацвідбору на дитяче Євробачення
У фінал потрапили:
Валерія Христюк - I will shine (Переяслав-Хмельницький);
Софія Іванько - "Коли здається" (Київ);
Аліса Чіджан - "Новий день" (Харків);
Олександр Балабанов - Power in You (Київ);
Поліна Пісарцова - My friend (Дергачі, Харківська обл.);
Олександр Зазарашвілі - Moia MA (Залишені у темряві), (Івано-Франківськ);
Варвара Кошова - "Диво в розмаїтті" (Київ);
Марія Ткачук - Nytochky (Ниточки) (с. Гатне, Київська обл.);
Ангеліна Тереннікова - Fly away (Вишгород, Київська обл.);
Євангеліна Замула - "Малю You" (Київ).
Суспільне
Відзначимо, Варвара Кошова і ще один фіналіст Олександр Зазарашвілі добре відомі українському глядачеві за проектом "Голос.діти". Дочка Кошового крім цього встигла взяти участь у передачах "Розсміши коміка. Діти" і "Ліга сміху".
Варвара Кошова
Скріншот з відео
Варвара Кошова з батьком Євгеном Кошовим
Факти
Варвара Кошова
Апостроф
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Варвара Кошова зухвало пожартувала про президента України Володимир Зеленський, заявивши, що він особисто підтримує її в проекті "Голос. Діти". "Ну я ж на виборах його підтримувала", – пожартувала Варя.
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