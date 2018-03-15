"Я соромлюсь свого тіла": пацієнт прийде "п'яним" на проект

У четвер, 15 березня, на телеканалі СТБ вийде новий випуск медичного проекту "Я соромлюсь свого тіла".

У ньому лікарі допомагатимуть героєві Андрію, який через проблеми з очима постійно має сп'янілий вигляд. "Обозреватель" пропонує дізнатися подробиці про майбутній випуск передачі.

Андрій прийшов на прийом до Людмили Шупенюк, і вигляд у нього був сп'янілий. Але виявилося, що у нього проблема з очима, ніби він весь час п'яний: повіки опущені, очі напіврозкриті та косоокість. Він не може "вилупити" очі та повністю їх розкрити, навіть коли піднімаються брови.

Андрій Прес-служба СТБ

Це не вроджена хвороба, у дитинстві все було добре. Не було ніяких пригод, які могли б послужити каталізатором для подібної проблеми.

Андрій Прес-служба СТБ

"Часто задають питання, чи вживав я щось. У метро мене зупиняє та перевіряє міліція. Вони просто бачать мій погляд. Я до цього вже звик", - ділиться Андрій.

На роботі колеги знущаються над проблемою Андрія.

Андрій Прес-служба СТБ

"А якось я в інтернеті спілкувався з дівчиною, і вона мені задала питання: "А чому на всіх фотографіях ти п'яний?" Поки поясниш. А дуже багато зовсім перестають зі мною спілкуватися, коли бачать проблему", - розповідає Андрій.

Андрій Прес-служба СТБ

На проекті Людмила Шупенюк відправила хлопця на обстеження, адже проблема може виникнути як через слабкі м'язи очей, так і бути результатом порушення з боку центральної нервової системи або ендокринної системи.

Чи зможуть лікарі допомогти Андрію та відновити нормальний вигляд, можна побачити 15 березня о 20:00 на телеканалі СТБ.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше у проекті "Я соромлюсь свого тіла" українка шокувала глядачів своєю пухлиною.