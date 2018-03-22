"Від пацанки до панянки-3": на проекті відбулося весілля

У п'ятому випуску "Від пацанки до панянки-3" відбулося весілля однієї з учасниць проекту.

Так, учениця Школи панянок Даріана Семідоцька вийшла заміж прямо на проекті. "Обозреватель" розповість, як пройшло торжество.

Хлопець Даріани вже давно зробив пацанці пропозицію, але все не наважувався одружитися через її поведінку. Так, його лякало пияцтво і те, що Даріана зовсім не доглядає за 8-місячною донькою, яку народила від іншого чоловіка.

Але дізнавшись про те, що кохана пішла на проект "Від пацанки до панянки" і готова змінюватися, наречений Даріани зважився на важливий крок.

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"Пропозицю мені зробили давно, в січні, за півроку до проекту. А весілля зіграли 16 вересня в Школі панянок. Тому я вже не Семідоцкая, а Остапчук. Дуже багато подій сталося, але я щаслива. Чим більше позитивних емоцій - тим краще", - згадує Даріана.

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На території Школи панянок відбулася виїзна церемонія, місце для якої красиво і романтично оформили. Викладачі зробили сюрприз - підготували плаття та весільний букет для Даріани.

Подивитися 5 випуск "Від пацанки до панянки-3" повністю можна тут:

Як повідомляв "Обозреватель", у четвертому випуску шоу "Від пацанки до панянки-3" учасницям довелося позувати оголеними для художників.