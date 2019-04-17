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Девід Аксельрод представить перший власний трек на "Золотій Жар-птиці"

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18 квітня під час гала-концерту музичної премії "Золота Жар-птиця" півфіналіст 9-го сезону вокального проекту "Голос країни", співак Девід Аксельрод презентує пісню, з якою він починає новий етап своєї кар'єри, "Бейба".

– Після участі в "Голосі .." багато хто чекає від мене балад. Балади будуть, але трохи пізніше! – коментує Девід Аксельрод. – Ця пісня – для настрою. Драйвова, весела, запальна! Беремо курс на яскраве літо!

Девід Аксельрод представить перший власний трек на "Золотій Жар-птиці"
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Варто зауважити, що Девід виступив ще й автором нового треку. Текст до "Бейби" написаний ним спільно з Олександром Коржем.

Девід Аксельрод представить перший власний трек на "Золотій Жар-птиці"

Підготовка до виступу в Палаці "Україна" вже виходить на фінішну пряму. Аксельрод визнається, що йому дуже імпонує постановка, підготовлена спеціально для нього режисером церемонії Катею Царик:

– Разом зі мною на сцену вийде двадцятка кращих танцюристів країни! Саме з їхньою активною підтримкою і буде передана вся дивовижна атмосфера свята!

Девід Аксельрод представить перший власний трек на "Золотій Жар-птиці"

Церемонія нагородження премії "Золота Жар-птиця" відбудеться 18 квітня о 18:00 в Національному палаці "Україна". Крім вручення заповітних статуеток, глядачів чекає і гала-концерт; разом з Девідом Аксельродом, свої ексклюзивні номери представлять THE HARDKISS, KAZKA, JAMALA, Сергій Бабкін, Alyosha, "ВВ", Злата Огневич, Pianoбой, “БЕZ ОБМЕЖЕНЬ”, Alyona Alyona, TARABAROVA, David Axelrod, Андріана, Олександр Пономарьов. Спеціальним гостем вечора стане Тіна Кароль в дуеті з групою "Бумбокс".

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Україна
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