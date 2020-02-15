"Чий Житомир?" Притула підколов Данилко на Нацвідборі

Ведучий Нацвідбору Сергій Притула спробував підколоти співака, одного з суддів Андрія Данилко під час другого півфіналу.
Про це стало відомо з прямої трансляції телеканалу СТБ на YouTube. За словами Притули, через заборону на участь учасникам, які гастролювали в Росії, йому навіть ні з ким лаятися і ставити провокаційні запитання. Тому він буде чіплятися до Андрія Данилка, з яким вони часто влаштовують словесні перепалки.
"Андрій Михайлович ... чий Житомир?", — запитав у співака Притула.
"Я, слава Богу, не конкурсант можу не відповідати. Теж читав коментарі, що зібрали не тих артистів. На мій погляд, хлопці дуже хороші, а конкурс незвичайний", — відповів Данилко.
"Треба шукати хороше в кожному конкурсанті. У жартах Притули теж потрібно шукати смішне? Потрібно. Давайте нести позитив і радіти", — підколов Притулу у відповідь Данилко.
Дивитися відеотрансляцію Нацвідбору онлайн:
Читайте всі подробиці другого півфіналу Нацвідбору на OBOZREVATEL.
Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.
Читайте всі новини по темі "Євробачення-2020" на сайті "OBOZREVATEL".