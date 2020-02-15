"Чий Житомир?" Притула підколов Данилко на Нацвідборі

Ведучий Нацвідбору Сергій Притула спробував підколоти співака, одного з суддів Андрія Данилко під час другого півфіналу.

Про це стало відомо з прямої трансляції телеканалу СТБ на YouTube. За словами Притули, через заборону на участь учасникам, які гастролювали в Росії, йому навіть ні з ким лаятися і ставити провокаційні запитання. Тому він буде чіплятися до Андрія Данилка, з яким вони часто влаштовують словесні перепалки.

"Андрій Михайлович ... чий Житомир?", — запитав у співака Притула.

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"Я, слава Богу, не конкурсант можу не відповідати. Теж читав коментарі, що зібрали не тих артистів. На мій погляд, хлопці дуже хороші, а конкурс незвичайний", — відповів Данилко.

"Треба шукати хороше в кожному конкурсанті. У жартах Притули теж потрібно шукати смішне? Потрібно. Давайте нести позитив і радіти", — підколов Притулу у відповідь Данилко.

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