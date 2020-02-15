Головна Новини
15 лютого • оновлено в 20:08
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Новини шоу-бізнесу

"Чий Житомир?" Притула підколов Данилко на Нацвідборі

3.2т
Читати матеріал російською

Ведучий Нацвідбору Сергій Притула спробував підколоти співака, одного з суддів Андрія Данилко під час другого півфіналу.

Про це стало відомо з прямої трансляції телеканалу СТБ на YouTube. За словами Притули, через заборону на участь учасникам, які гастролювали в Росії, йому навіть ні з ким лаятися і ставити провокаційні запитання. Тому він буде чіплятися до Андрія Данилка, з яким вони часто влаштовують словесні перепалки.

"Чий Житомир?" Притула підколов Данилко на Нацвідборі

"Андрій Михайлович ... чий Житомир?", — запитав у співака Притула.

Новини
Данилко запропонував змінити формат Нацвідбору на Євробачення

"Я, слава Богу, не конкурсант можу не відповідати. Теж читав коментарі, що зібрали не тих артистів. На мій погляд, хлопці дуже хороші, а конкурс незвичайний", — відповів Данилко.

"Треба шукати хороше в кожному конкурсанті. У жартах Притули теж потрібно шукати смішне? Потрібно. Давайте нести позитив і радіти", — підколов Притулу у відповідь Данилко.

Дивитися відеотрансляцію Нацвідбору онлайн:

Читайте всі подробиці другого півфіналу Нацвідбору на OBOZREVATEL.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.

Читайте всі новини по темі "Євробачення-2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрко Медяник
Тема
Євробачення-2020
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
3
8
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Трубицын Александр
Трубицын Александр
ПРИТУЛА: "Когда на вечернице догорали свечи, пары располагались на соломе и начинали притулы – объятия, поцелуи, петтинг. Притулы ни к чему не обязывали, и на утро пары могли распадаться. Если девушка одному дала притуляться, то должна давать и другим. Поэтому постоянно формировались новые союзы. Отсутствие нижнего белья у девушек добавляло притулам пикантности. Парни выпрашивали у девушек возможность «намочить кончик» — совершить половой акт без дефлорации. Некоторые на вечерницах учились и «высмыкивать», извергая семя «в шмотку». Но из-за сексуальной неопытности молодежи, девушки на притуле могли лишаться невинности и беременеть." :-)))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
семенов Александр
семенов Александр
Прытула, йуморной вуйка . точка !!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги