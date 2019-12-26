"Чий Крим?" Сердючка заінтригувала фанів заявою про "Євробачення"

Зірка української попмузики Вєрка Сердючка не виключила, що знову може взяти участь у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення".

Заяву з інтригою вона зробила під час концерту "Вечір прем'єр із Катериною Осадчою" на телеканалі "1+1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Вєрка Сердючка Скріншот відео

Загадкову фразу вона озвучила, коли презентувала глядачам свою нову пісню Make It Rain Champagne, натякнувши, що та може пролунати зі сцени конкурсу.

"Раптом знову з'ясовуватимуть, чий Крим на "Євробаченні", то пісня вже в принципі готова. Я так, для перестраховки", – пожартувала Сердючка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сердючка уїдливо пожартувала про окупацію Криму, коли розповідала, як примудрилася виступити в костюмі з Євробачення, який зберігається в музеї Стокгольма.

Нагадаємо, Сердючка виступила на "Євробаченні-2019" в Ізраїлі з піснею переможниці 2018 року Нетти Барзілай – ТОY.

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