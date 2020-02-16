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16 лютого • оновлено в 11:20
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"Будуть поминки": в мережі спливло "пророцтво" про загибель автора музики "Бригада"

1.5т
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За тиждень до того, як діджей, композитор, автор саундтреків "Бригада" і "Бій з тінню" Андрій Іванов загинув в Австралії, в мережі було опубліковано "пророцтво" про його смерть.

Під постом Іванова на його сторінці в Facebook, де повідомлялося про вихід нового альбому, один з користувачів поцікавився, чи планує діджей дати "прощальний концерт". Йому відповіли, що замість цього будуть поминки.

"Будуть поминки": в мережі спливло "пророцтво" про загибель автора музики "Бригада"

Автор коментаря тут же уточнив, що подібні концерти – це "така фішка щоб потім відразу повернутися". Сам Іванов відреагував на жарт, назвавши його прекрасною ідеєю.

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Після того, як стало відомо про загибель композитора, користувачі вказали на моторошний збіг, назвавши жарт про поминки і прощальний концерт "страшним пророцтвом".

"Будуть поминки": в мережі спливло "пророцтво" про загибель автора музики "Бригада"

Раніше OBOZREVATEL розповідав про загиблих акторів знаменитого серіалу "Бригада", а також про "прокляття" серіалу "Вулиці розбитих ліхтарів".

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Автор
Ігор Нікітін
Тег
смерть
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