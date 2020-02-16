"Будуть поминки": в мережі спливло "пророцтво" про загибель автора музики "Бригада"

За тиждень до того, як діджей, композитор, автор саундтреків "Бригада" і "Бій з тінню" Андрій Іванов загинув в Австралії, в мережі було опубліковано "пророцтво" про його смерть.

Під постом Іванова на його сторінці в Facebook, де повідомлялося про вихід нового альбому, один з користувачів поцікавився, чи планує діджей дати "прощальний концерт". Йому відповіли, що замість цього будуть поминки.

Автор коментаря тут же уточнив, що подібні концерти – це "така фішка щоб потім відразу повернутися". Сам Іванов відреагував на жарт, назвавши його прекрасною ідеєю.

Після того, як стало відомо про загибель композитора, користувачі вказали на моторошний збіг, назвавши жарт про поминки і прощальний концерт "страшним пророцтвом".

Раніше OBOZREVATEL розповідав про загиблих акторів знаменитого серіалу "Бригада", а також про "прокляття" серіалу "Вулиці розбитих ліхтарів".

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