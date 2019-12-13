Білоруський репер Макс Корж встановив рекорд в Україні

Один з найвідоміших сучасних реперів, кумир молоді, співак і автор пісень з Білорусії 31-річний Макс Корж встановив в Україні рекорд.

Після масштабного концерту в Києві в червні цього року на стадіоні "Динамо", куди прийшло понад 40 тисяч людей, музикант знову їде в Україну, на цей раз в Одесу. Корж виступить 25 липня на стадіоні Чорноморець". Всього за добу від дня старту офіційних продажів на його концерт було розкуплено 14 тисяч квитків.

За статистикою концертних промоутерів, такої динаміки за короткий термін в Україні не встановлювали навіть світові знаменитості. Цікаво, що на київський сольник на стадіоні "Динамо" за першу добу було продано 6000 тисяч квитків. І ось новий рекорд!

"Одеса. 25 липня. Єдиний концерт в Україні. Останній Київ показав, що в Україні дуже гарячі концерти, тому ми вирішили не вчащати, щоб наша планета не розійшлися по швах. Але що я вам скажу,

друзі, вам варто хоч раз побувати там! ", - написав на своїй сторінці в Instagram музикант.

В Одесі артист виконає хіти, замішані на естетиці спальних районів, бадьорому речитативі і потужних танцювальних бітах. Його композиції знають напам'ять не тільки мілленіали, а й представники старших

поколінь. А музичні критики запевняють, що "Малий" не просто подорослішав, як музикант - він став новою зіркою світового масштабу, інакше б не збирав величезні стадіони.

Корж записав п'ять альбомів, відіграв сотні концертів, випустив понад двадцять кліпів. Шанувальники його творчості збирають бас-тури і є наймасштабнішим фан-спільнотою на пострадянському

просторі. Артист виступав в десятках країн, а в 2019 примудрився зібрати поспіль п'ять стадіонів.

Музикант рідко дає інтерв'ю, вважає, що все можна дізнатися з його пісень. Відомо, що народився Корж в Білорусі, навчався в музичній школі, вступив, а потім відрахувався з університету. При цьому в його

життя паралельно завжди була музика.

Свій перший хіт "Небо допоможе нам" він записав за $ 300, які взяв у борг у мами. Після цього хлопця

забрали в армію, а коли він повернувся, дізнався, що пісня стала популярною. А з виходом чергових хітів прославився вже і сам музикант.

Критики називають концерти Макса Коржа "енергетичним продуктом". "Вони несуть в собі емоційний заряд, а" в поєднанні зі світловими і піротехнічними спецефектами стають справжнім божевіллям ", - кажуть ті, хто встиг їх відвідати. У Одеси є шанс не тільки в цьому переконатися, але і стати частиною шоу, яке запам'ятається на все життя.

Нагадаємо, єдиний концерт Макса Коржа в Україні відбудеться 25 липня 2020 року в Одесі на стадіоні "Чорноморець".

квитки

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!