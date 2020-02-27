Без крові не обійшлося: GROSU презентує кримінальне відео “Арестован”

Початок 2020 року ознаменувався прем’єрою для співачки та актриси GROSU. В той час, поки колеги по цеху викладали світлини з відпочинку, Аліна працювала над своїм новим кліпом “Арестован”.

Основою для відео стала історія кохання двох американських грабіжників Бонні та Клайда. Втілити в життя культових героїв — це спільна ідея Аліни й актора театру та кіно Романа Полянського, який зіграв головну чоловічу роль. Шанувальникам співачки Роман запам’ятався за трилогією “Дико Любила Вову” ​​і кліпом “Грязные танцы”. Він же став режисером і продюсером зйомки.

— Незважаючи на те що Бонні та Клайд нічого хорошого у своєму житті не зробили, їхній образ злочинців було романтизовано й вони стали символом справжнього кохання — до останнього подиху. Ми з Ромою постаралися перенести цей дух свободи і пристрасті до мого нового кліпу “Арестован”. Без крові не обійшлося, — розповіла GROSU.

ЛІНК НА ВІДЕО:

Пісня “Арестован” увійде до нового альбому співачки, вихід якого заплановано на початок весни цього року.

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