Головна Новини
27 лютого • оновлено в 14:14
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Новини шоу-бізнесу

Без крові не обійшлося: GROSU презентує кримінальне відео “Арестован”

395
Читати матеріал російською

Початок 2020 року ознаменувався прем’єрою для співачки та актриси GROSU. В той час, поки колеги по цеху викладали світлини з відпочинку, Аліна працювала над своїм новим кліпом “Арестован”.

Без крові не обійшлося: GROSU презентує кримінальне відео “Арестован”

Основою для відео стала історія кохання двох американських грабіжників Бонні та Клайда. Втілити в життя культових героїв — це спільна ідея Аліни й актора театру та кіно Романа Полянського, який зіграв головну чоловічу роль. Шанувальникам співачки Роман запам’ятався за трилогією “Дико Любила Вову” ​​і кліпом “Грязные танцы”. Він же став режисером і продюсером зйомки.

— Незважаючи на те що Бонні та Клайд нічого хорошого у своєму житті не зробили, їхній образ злочинців було романтизовано й вони стали символом справжнього кохання — до останнього подиху. Ми з Ромою постаралися перенести цей дух свободи і пристрасті до мого нового кліпу “Арестован”. Без крові не обійшлося, — розповіла GROSU.

ЛІНК НА ВІДЕО:

Пісня “Арестован” увійде до нового альбому співачки, вихід якого заплановано на початок весни цього року.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги