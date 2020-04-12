Андреа Бочеллі виступив у порожньому Міланському соборі. Повне відео

У неділю, на католицький Великдень, 12 квітня, в порожньому Міланському соборі виступив знаменитий тенор Андреа Бочеллі.

Онлайн-трансляція концерту проходила на YouTube. Концерт отримав назву Бочеллі: Музика надії. Акомпанував співакові органіст собору Емануеле Віанелло.

У списку творів Ave Maria Шуберта і Sancta Maria Масканьї.

Андрія Уболівали в Міланському соборі скріншот

В цьому році віряни не зможуть відвідати богослужіння в зв'язку з пандемією коронавірусу, яка охопила майже весь світ. Всесвітньо відомий тенор приготував для них і шанувальників концерт, який можна подивитися в YouTube.

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