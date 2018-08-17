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СпортLady

Актор-скандаліст з Росії влаштував п'яний дебош в літаку: з'явилися відео

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У мережі з'явилося відео з літака Сімферополь-Москва, на якому скандально відомий російський артист Олексій Панін влаштував п'яний дебош .

На опублікованих кадрах до актора підходять співробітники поліції і про щось з ним говорять. Після цього Панін виходить з літака.

"Через цього дебіла затримали рейс на 2,5 години. А це 500 осіб, з яких відсотків 20 маленькі діти, які дуже втомилися", - написали в коментарі під відео.

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На другому відео Паніна вже немає. Російські копи заспокоюють пасажирів і просять їх дати письмові свідчення проти актора.

Як стверджують очевидці, актор був дуже п'яний, ходив по салону і не слухав бортпровідників. З ним була дочка.

Відзначимо, що сам Панін називає себе улюбленим актором президента РФ Володимира Путіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL , Панін виклав в мережу фото, на якому він зображений повністю голим .

Особа
Олексій Панін
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Почему Панин любим только Хуйлом? Он вообще любимый актёр русских. Предмет гордости для народа, объект для подражания подрастающего поколения
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