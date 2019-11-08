Зустрічайте 14 листопада в Києві грандіозне шоу "Гра престолів: Всі сезони. Grand Final"

14 листопада в Палаці Україна відбудеться заключний концерт грандіозного шоу "Гра престолів: GRAND FINAL".

Чому варто відвідати симфонічне шоу "Гра престолів: GRAND FINAL"?

По-перше, щоб насолодитися атмосферою симфонічного шоу, яке об'єднує 200 музикантів і хористів. По-друге, щоб відзначити завершення заключного сезону найпопулярнішого серіалу останнього десятиліття "Гра Престолів". І, нарешті, щоб отримати естетичне задоволення від поєднання музики, кадрів улюблених кінофільмів і неперевершеною харизми диригента Андрія Чорного.

До завершення популярного серіалу останнього десятиліття "Гра Престолів"!

14 листопада 2019 в рамках всеукраїнського туру в Києві пройде найграндіозніша симфонічне шоу цього року – "Гра престолів: Всі сезони. Grand Final" у виконанні одеської легенди – "Оркестру Андрія Чорного" і хору "VOICE OF THE SYMPHO ROCK"!

Тут прозвучать композиції з відомих кінофільмів, саундтреки до яких писали такі композитори: Рамін Джаваді, Ханс Циммер, Говард Шор, Ніно Рота і багато інших. А основою шоу стане виконання саундтреків з серіалу "Гра Престолів" – ніжні, містичні і войовничі композиції не залишать байдужим нікого.

Цікаво і звучання хору "VOICE OF THE SYMPHO ROCK". Його керівник – Світлана Рядченко – має особливий новий погляд на вже відомі композиції зі світових шедеврів кінематографу.

Оркестр Андрія Чорного

Все почалося в 2008 році. Простий викладач музичного училища в Одесі Андрій Чорний запропонував своїм учням самостійно вибрати твори, які їм хотілося виконати. Молоді учні вибрали рок-композиції замість звичних класичних творів.

В результаті ця ідея вийшла за межі музичного училища. А сьогодні "Оркестр Андрія Чорного" і хор "VOICE OF THE SYMPHO ROCK" підкорюють сцени України і серця глядачів.

Сам диригент говорить про проект наступне: "Ми беремо в оркестр тільки емоційних, живих музикантів." Мертвих "не беремо!". Ймовірно, саме завдяки "живий" енергії кількість шанувальників оркестру постійно збільшується.

Концертмейстер Анастасія Кайряк, фортепіано Наталя Чуприна – викладачки і лауреатки багатьох міжнародних конкурсів.

Отже ...

Гра престолів: GRAND FINAL

Де: Палац Україна (м.Київ)

Коли: 14 листопад

Початок о 19:00

Квитки тут :

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