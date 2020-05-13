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13 травня • оновлено в 17:08
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Журнал немов ожив: перший український глянець здивував проектом з Білик на обкладинці

1.1т
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Жіночий журнал "Наталі" презентував новий онлайн-проект: видання з 25-річною історією випускає "живий" весняний випуск, герої якого "заговорять" з глядачами.

Особливість digital-номеру полягає у використанні цифрових технологій в матеріалах: від впровадження YouTube-роликів до переходу в онлайн-магазини, повідомила прес-служба. Подивитися повний випуск журналу ви можете за цим посиланням.

Ірина Білик на обкладинці журналу "Наталі"

Ірина Білик на обкладинці журналу "Наталі"

Скріншот

Читачі зможуть повністю долучитися до створеного віртуального світу – зайнятися

спортом зі співачкою Анною Добриднєвою, купити стильний сезонний одяг від відомих

брендів, почерпнути кулінарні рецепти від ресторатора Євгена Клопотенка і багато іншого.

Обкладинку нетривіального випуску прикрасила діва українського шоу-бізнесу – співачка Ірина Білик. Автор фото – Trisha Grischenko. В ексклюзивному інтерв'ю з артисткою на шанувальників також чекають інтерактивні сюрпризи.

Інтерактивний номер "Наталі" з Іриною Білик на оболожке

Інтерактивний номер "Наталі" з Іриною Білик на оболожке

Скріншот

"Сьогодні світ змінюється на наших очах, дуже важливо адаптуватися до метаморфоз і реалізовувати актуальні ідеї. Команда "Наталі", як і раніше, залишається на зв'язку зі своїми читачами, навіть, я б сказала, ми стаємо ближче. Тепер наші сторінки оживуть: з'явиться більше драматургії і яскравості. Крім авторських статей, ми поділимося захоплюючим візуальним контентом", – розповіла головний редактор журналу Ірина Трухачова.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як виглядав перший французький жіночий журнал в СРСР.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Єва Романова
Особи
Анна Добриднєва Євген Клопотенко Ірина Білик
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