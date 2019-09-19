Вперше в Україні Національний Фінал Red Bull Dance Your Style

22 вересня, біля Арки дружби народів, вперше в Україні відбудеться національний фінал чемпіонату світу з вуличних танців - Red Bull Dance Your Style.

Це міжнародне змагання у форматі батлів 1 на 1 під непередбачувані запальні хіти та серед різноманітних стилів вуличного танцю від house та vogue до hip hop та breaking . Головні судді – глядачі, які і визначать переможця, що вже у жовтні поїде представляти Україну на Світовому фіналі у Парижі.

22 вересня, 17:00, Арка дружби народів – 16 кращих танцівників України різних стилів, видовищні виступи від Breaking Crew та Mary & Ashotovna, а також Special Guest – R ’ n ’ B співачка MamaRika!

Цього дня змагатимуться переможці відбіркових турнірів, що пройшли у Києві, Одесі, Харкові, Дніпрі та Львові. Ще 6 учасників національного фіналу – кращі танцівники, запрошені головним куратором проекту в Україні - Максимом Оробцем a.k.a. Maximus. А 12-е місце у Національному фіналі розіграють за допомогою Wildcard – журі обере кращого танцівника чи танцівницю серед присутніх на події.

Відповідно на глядачів чекають запальні танцювальні перформанси від Boogaloo Freak , Liza Riabinina , Tip Top T , Andrey Stylez , Vova Rakov , Ashotovna , Hmel , Armo , Flem , Mojito та інші.

Red Bull Dance Your Style — це насамперед свобода самовираження для танцюристів. Вони можуть показати все, що вміють, і виразити свою особистість у танцювальних поєдинках один на один. Це розвага, невимушена і непередбачувана, тут немає тиску журі — адже переможець визначається миттєвим голосуванням присутніх глядачів. Тут немає продуманої заздалегідь хореографії — танцівники повинні захопити й вразити аудиторію, швидко пристосовуючи обраний стиль до несподіваного музичного плейліста, від останніх світових хітів до давньої класики. Той, хто покаже найкрутіші па у взаємодії з ритмом, текстом та інструментальним супроводом, і зуміє вразити юрбу та здобути її голоси, стане коронованим переможцем! А дівчат під час змагання підтримує ТМ "Kotex", яка надає впевненості танцівницям і дозволяє відчути свободу рухів за допомогою активності, з інноваційною технологією Kinect, в зоні "Kotex Active".

Протягом року відбори проходили у понад 30 країнах по всьому світу, щоб найвидатніші таланти - національні переможці – продовжили боротьбу на першому Світовому фіналі Red Bull Dance Your Style. Великий вирішальний турнір відбудеться 12 жовтня у Мецці європейського вуличного танцю, місті мистецтва, вечірніх вогнів і любові — Парижі. Сценою цього видатного змагання кращих у вуличному танці стане перлина французької історії, відомий у всьому світі культовий квартал La Grande Halle de la Villette.

Париж — це завжди гарна ідея для подорожі, а як щодо суддівства на міжнародному фестивалі вуличного танцю на один вечір? Заплануйте подорож до Парижа, щоб взяти участь у виборі першого за всі часи чемпіона світу Red Bull Dance Your Style!

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