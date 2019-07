UPark Festival 2019 Києві: все, що потрібно знати

16-18 липня культурне і музичне життя Києва буде зосереджене в районі Sky Family Park - тут пройде UPark Festival. Серед артистів, які представлять київській публіці свої лайви: Die Antwoord, Thirty Seconds to Mars, Bring Me the Horizon, Rag'n'Bone Man, MØ, Nothing But Thieves, AJR, Ivan Dorn, MІSSIO, SWMRS, TBPOFT і Pale Waves.

Квитки і правила входу

Купити одноденні квитки й абонементи на фестиваль можна на офіційному сайті, а також практично у всіх квиткових операторів Concert.ua, Karabas.com, Kasa.in.ua, Kontramarka.ua, Ticketsbox.com, Parter.ua.

Крім того квитки будуть продаватися і при вході на сам фестиваль, але їх ціна буде вище, ніж в касах онлайн.

Діти до 12 років включно зможуть потрапити на UPark Festival безкоштовно в супроводі батьків і при наявності документів, що засвідчують особу і вік. До речі, для найменших відвідувачів фестивалю на території працюватиме дитячий майданчик "Парк Дитячого періоду".

Власників триденних абонементів просять звернути увагу, що вхід на територію фестивалю - одноразовий. Зайти в Sky Family Park c квитком категорії 3 Days Pass також буде можливо тільки один разу в кожен з днів фестивалю. Тому зберігайте абонемент і не знімайте з руки браслет попереднього дня, поки волонтери не замінять вам його на актуальний. Наявність цілого браслета і абонемента - обов'язкова умова для входу на територію UPark Festival в другій і третій дні.

Розклад

16 липня

15:30 - Відкриття входу на фестиваль

16:30 - TBPOFT

18:00 - SWMRS

19:30 - Nothing But Thieves

21:15 - Bring Me the Horizon

23:00 - Закінчення фестивалю

17 липня

15:30 - Відкриття входу на фестиваль

16:30 - AJR

18:00 - Pale Waves

19:30 - Rag'n'Bone Man

21:15 - Thirty Seconds to Mars

23:00 - Закінчення фестивалю

18 липня

15:30 - Відкриття входу на фестиваль

16:30 - MІSSIO

18:00 - MØ

19:30 - Ivan Dorn

21:15 - Die Antwoord

23:00 - Закінчення фестивалю

А що ще?

Крім крутих лайв від кращих артистів сучасності, гостей UPark Festival чекає чимало інших, "немузичних" активностей.

Водні розваги:

Мальовничий берег Дніпра - одна з головних переваг Sky Family Park. Під час UPark Festival тут можна буде спробувати прогулянки на SUP-бордах (один з найпростіших видів серфінгу на спокійній воді) або взяти в оренду вейкборд.

Фотозони:

Відчути себе справжньою рок-зіркою можна буде в фотозоні від MasterСard.

У ній встановлять 15 камер і обладнають куточок рок-зірки. Гості UPark Festival зможуть спробувати себе в грі на ударних і зробити яскраві фото на пам'ять про кращі музичні дні літа 2019 го. Шанувальникам Instagram напевно сподобається селф-зона від ПУМБ, де вони зможуть зробити яскраві знімки для соцмереж.

Б'юті-зони:

На UPark Festival буде три б'юті-зони, в яких гості фестивалю зможуть кардинально змінити імідж або надати образу фестивальності.

За плетіння, недбалі коси, флеш-тату, шайнінг брайт веснянки, кільця і квіти у волоссі дівчат в зоні G-бар відповідатимуть дівчата G.

Оновити бороду, вуса і зачіски хлопці абсолютно безкоштовно зможуть біля стенду барбершопа Цірюльнік'.

За незвичайними укладаннями і новим, несподіваним кольором волосся заглядайте в б'юті-зону Got2b.

Автомат з подарунками:

Автомат з призами, як в парку атракціонів з дитинства буде встановлений в зоні від MasterСard. Для того, щоб випробувати удачу і спробувати витягнути приз, розраховуйтесь на барах фестивалю карткою MasterCard і збирайте чеки. Кожен чек на 200 грн - ваш квиток до атракціону розваг і спробі пограти з автоматом. Ну, а далі - які подарунки витягнете - ті і ваші.

Басейн:

Відкритий басейн з територією понад 1500 м2 буде доступний для власників VIP-квитків. У ньому обладнують власний бар і ресторан з зручними пуфами і шезлонгами. А ось рушники, тих хто планує слухати музику прямо в воді, організатори просять захопити з собою, послуги їх оренди не передбачено.

Ще більше музики від YouTube Music:

У колаборації з фестивалем музичний сервіс готує спеціальну зону, де в перервах між лайв артистів виступлять українські діджеї. Протягом трьох днів свої сети тут відіграють Dj Sukhoi, Dj Andrew Dark.

Знижки

Заощадити на фестивалі зможуть власники карти Фестивальна від ПУМБ і MasterCard, при розрахунку такою картою вони отримають 10% знижку на фудкорті і в барах UPark Festival (для цього потрібно буде просто додати карту в ApplePay або в GooglePay). Замовити карту Фестивальна можна в будь-якому відділенні банку ПУМБ.

Транспорт

Дістатися на фестиваль можна буде практично будь-яким видом наземного транспорту, автомобілем, або ж - на метро. Найближча станція - "Почайна". Від неї до ТЦ Sky Mall, який розташований в безпосередній близькості від фестивалю, протягом дня курсуватимуть безкоштовні маршрутні таксі.

Для того, щоб гості UPark Festival без проблем змогли доїхати додому і по завершенню концертів, з 16 до 18 липня КМДА збільшить кількість тролейбусів (№30, 30-К, 31) і автобусів (№21, 101, 150, 151, 157, 192, 476, 485, 573, 598-Д), а також продовжить їх роботу на 1:00. На час фестивалю наземний громадський транспорт буде працювати в такому графіку: тролейбуси: №30 до 2:50, №30-К в 2:04, №31 о 2:10, автобуси: №21 до 00:29, №101 до 00 : 32, маршрутні таксі: №150 і №573 до 22:00, №151 до 00:30, №157, №476 і №485 до 00:00, №192 до 1:20, №598-Д в 23: 40.

Можливість потрапити на фестиваль на катері отримають власники карти Фестивальна від ПУМБ і MasterСard. Оформивши картку і заповнивши спеціальну форму, 60 щасливчиків зможуть протягом трьох днів добиратися в Sky Family Park по воді від Арт-причалу (Набережно-Хрещатицька, причал №2). Все що потрібно, щоб потрапити в човен, - мати картку, квиток на фестиваль і заповнити цю форму.

Заборонено на території фестивалю

На UPark Festival забороняється проносити:

- професійну фото- і відеоапаратуру, а також аудіоапаратуру для проведення запису; планшети; дрони; моноподи (селфі-палки); будь-яку зброю (включаючи холодну, газову та газові балончики), вибухові речовини, піротехніку, лазери, ліхтарі, миготливі предмети; скляні і колючі предмети; напої та їжу, рідину, духи в тарі більше 30 мл. (Виняток - дитяче харчування і вода для немовлят)

наркотичні речовини, а також засоби для їх вживання; парасолі-тростини (беріть дощовики!); літаючі, повітроплавні, вертикально-підйомні пристрої і механізми, квадрокоптери, повітряні кулі, китайські ліхтарі, повітряних зміїв і т.д; банери і плакати, що містять дискримінаційні та / або провокаційні тексти / вирази, які можуть привести до конфліктних ситуацій і травм;

тварин; засоби пересування: велосипеди, сеґвеі, скейтборд, ролики тощо

Рекомендуємо не ризикувати і прислухатися до прохання організаторів, так як вам може бути відмовлено в проході на захід при наявності будь-якого предмета зі списку. Компенсація вартості квитка при цьому не повертається.

За всієї актуальною інформацією можна стежити на офіційних сторінках фестивалю у Facebook та Instagram.

