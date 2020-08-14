Українська співачка NAVKA показала кліп з окупованих Криму і Донбасу

Українська співачка NAVKA (Марина Тимофійчук) представила неоднозначний кліп на пісню "Сивий коню" в рамках проекту "Україна в піснях".

Проект охоплює найпрекрасніші куточки і має на меті показати красу нашої країни. Не всі заплановані міста для зйомок доступні для українців, саме тому співачка NAVKA думками перенеслася на Схід України і "зняла" кліп на окупованих територіях. Про це повідомила прес-служба артистки (відео дивіться в кінці сторінки).

"Я з дитинства мріяла зняти кліп в Кримських горах, виноградниках і на берегах Алушти. А також на оспіваних териконах Слобожанщини. Неймовірні масштаби, які, на жаль, зараз недоступні більшості українців. Саме тому я зняла кліп так, як змогла..." – зазначила виконавиця.

Navka показала кліп з окупованих територій Прес-служба

Пісня "Сивий коню" є першою, яку NAVKA записала під час фольклорної експедиції в селі Юженець на Буковині.

"І хоча зараз я не можу зробити відео і прорекламувати туристичні маршрути на південному сході, я впевнена, що колись я ще зніму там не один кліп після повернення наших територій під юрисдикцію України. Трек для цього відео обраний теж не випадково. І хоча слова в ньому незвичайні рядовому українцеві через їх давнину – вслухайтеся, там багато мудрості", – додала співачка.

Нагадуємо, співачка NAVKA запустила власний соціальний проект "Україна в піснях": 13 тижнів, 13 українських народних пісень, які ви зможете почути по-новому і 13 кліпів з найчарівніших міст України. Це проект, який не тільки має на меті відродити українські народні пісні, а й показати українцям прекрасні куточки країни. Головна мета проекту – показати якою може бути сучасна Україна і сучасна українська культура.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно на українську співачку NAVKA (Марина Тимофійчук) скоїли розбійний напад в Миколаївській області.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.