Україно-американський проект "Код Гершвіна"

Запрошуємо журналістів 30 січня о 17:45 до Київського національного академічного театру оперети (м.Київ, вул. Велика Васильківська, 53/3), де відбудеться прес-підхід з нагоди презентації україно-американського проекту "Код Гершвіна"!

Симфонічний оркестр Київського національного академічного театру оперети готує нову порцію вишуканої музики – концерт "Код Гершвіна". Під диригуванням Девіда Чарльза Абелля (американський диригент) звучатимуть твори відомого американського композита з українським корінням Джорджа Гершвіна.

Джордж Гершвін народився в Нью-Йорку в єврейській родині емігрантів з Одеси. Краса українських мелодій надихнула Маестро на створення хітів, які стали світовими. У 1935 р. пан Гершвін написав арію "Літня пора" ("Summertime") для опери "Поргі та Бесс". На створення цієї композиції його надихнула українська колискова пісня "Ой ходить сон коло вікон", яку Гершвін вперше почув у Нью-Йорку у виконанні Українського національного хору на чолі з Олександром Кошицем у 1929 році. "Summertime" дуже популярна і нині, вона об’єднує українців та американців за допомогою коду Гершвіна. Цей музичний код поєднує наші нації красою та величністю мелодій Гершвіна.

Виконуючи такі композиції, як "Rapsody in Blue" (1924) та "Американець у Парижі", пісні "I Got Rhythm" (1930), оперу "Поргі і Бесс", яка породила хіт "Summertime", українські музиканти відчувають музичну ідентичність з Великим Гершвіном.

Концерт "Код Гершвіна" матиме 2 відділення. У першому звучатимуть твори Гершвіна з мюзиклів та опер. Разом з оркестром та солістами Національної оперети України на сцену вийде Флоріан Файльмайр – піаніст-віртуоз із Австрії. Друга частина концерту присвячена композиціям Маестро, які лунали у відомих фільмах.

Проект відбудеться за підтримки Посольства США в Україні та НСТДУ.

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