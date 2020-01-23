На сцені 6 покажуть "Мій Орфей. Жан Кокто"

"Мій Орфей. Жан Кокто"

Постановка від молодого театру сучасного танцю "n''Era Dance Company".

Цей спектакль присвячений грандіозної особистості першої половини ХХ століття, законодавцю стилю для всієї Європи, видатному французькому кінорежисеру, художнику і літератору Жану Кокто.

Близькими друзями Жана Кокто були дивовижні особистості того часу: Сергій Дягілєв, Ерік Саті, Коко Шанель, Едіт Піаф і Пабло Пікассо.

Ми розповімо історію про чуттєвому світі сучасного Орфея і його подорожі. Але це інша легенда.

Я хочу зрозуміти творчу філософію геніального художника Жана Кокто. Вистава намагається знайти відповідь на питання, що турбувало все життя великого майстра: "Хто такий поет?"

Глядач зможе дізнатися історію про життя, шуканнях і переживаннях великого майстра, розказану мовою тіла і жесту. Чи зможе відчути долю поета, який прагне до творення, прагне знайти нитку, що веде до повного абсолюту з іншого боку усвідомлюючи незбагненність цієї мети. Його життя - постійний діалог з самим собою. Діалог тут і там - за межами реальності, в його світі фантазій і ілюзій.

Хореограф-постановник: Владислав Детюченко

Сценографія, костюми: Катерина Маньковська

Композитор: Іван Гаркуша

Продюсер: Максим Добролюбов

Де: Сцена 6

Коли: 13, лютого

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