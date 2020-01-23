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23 січня • оновлено в 12:21
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На сцені 6 покажуть "Мій Орфей. Жан Кокто"

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"Мій Орфей. Жан Кокто"

Постановка від молодого театру сучасного танцю "n''Era Dance Company".

На сцені 6 покажуть "Мій Орфей. Жан Кокто"

Цей спектакль присвячений грандіозної особистості першої половини ХХ століття, законодавцю стилю для всієї Європи, видатному французькому кінорежисеру, художнику і літератору Жану Кокто.

Близькими друзями Жана Кокто були дивовижні особистості того часу: Сергій Дягілєв, Ерік Саті, Коко Шанель, Едіт Піаф і Пабло Пікассо.

На сцені 6 покажуть "Мій Орфей. Жан Кокто"

Ми розповімо історію про чуттєвому світі сучасного Орфея і його подорожі. Але це інша легенда.

Я хочу зрозуміти творчу філософію геніального художника Жана Кокто. Вистава намагається знайти відповідь на питання, що турбувало все життя великого майстра: "Хто такий поет?"

На сцені 6 покажуть "Мій Орфей. Жан Кокто"

Глядач зможе дізнатися історію про життя, шуканнях і переживаннях великого майстра, розказану мовою тіла і жесту. Чи зможе відчути долю поета, який прагне до творення, прагне знайти нитку, що веде до повного абсолюту з іншого боку усвідомлюючи незбагненність цієї мети. Його життя - постійний діалог з самим собою. Діалог тут і там - за межами реальності, в його світі фантазій і ілюзій.

На сцені 6 покажуть "Мій Орфей. Жан Кокто"

Хореограф-постановник: Владислав Детюченко

Сценографія, костюми: Катерина Маньковська

Композитор: Іван Гаркуша

Продюсер: Максим Добролюбов

Де: Сцена 6

Коли: 13, лютого

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