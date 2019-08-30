У Києві відсвяткують День народження Андріївського узвозу

7-8 вересня Андріївський узвіз запрошує на святкування Дня народження! Саме в ці дні улюблене місце киян та гостей міста перетворитьсяна платформу креативної свободи, де пройде Фестиваль вуличних мистецтв. Лише у нас найбільша сцена – 7000 м2 та наймасштабніше сімейне свято! Тут сміливо поєднаються в собі циркове, театральне, музичне, візуальне та кіномистецтво. Запрошуємо всіх поринути у закулісний світ мистецтва та разом стати творцем свята!

Цьогоріч у фестивалі братимуть участь відомі мистецькі колективи, які завітають на святкування з різних куточків України. Також приєднаються соло-артисти з ексклюзивною програмою саме до Дня народження Андріївського узвозу. Детальна програма свята:

Андріївський узвіз – динамічний простір, де стикаються відчуття абсолютної свободи та об'єктивної реальності тенденції світового мистецтва і, звісно, індивідуальність кожного. Започаткувати проведення щорічного фестивалю присвяченого святкуванню Дня народження Андріївського узвозу та перетворити найважливішу вулицю-символ Києва в дивовижний і казковий театр під відкритим небом вирішили організатори – ГО "Андріївський узвіз" – ще декілька років тому. Такий фестиваль проводиться вже вдруге. Обіцяємо, що кожного року ми будемо розширювати нашу програму та дивувати новими цікавими перфомансами, - розповіла головний організатор Тетяна Митрофанова.

Під час Фестивалю будуть діяти декілька зон:

Музична зона: концерт оркестру із 42 музикантів Київського академічного Театру оперети на балконі Андріївської церкви; гра на незвичних музичних інструментах, таких як ханг; виступи Сергія Верзіна – одного із наймолодших музикантів свята, адже йому лише 8 років, а він уже кращий перкусіоніст; "приготування музики" від ALEXAINE (Олександра Семенченко); незвичайний синтез етно та року від гурту "ЯРРА"; дитячий Ансамбль "Зернятко" виступить на сходинках Андріївської церкви з піснею "З днем народження, Андріївський" та деякими новинками репертуару;неймовірна музична екскурсія Андріївським узвозом від хорової Капела ім. Л.Ревуцького пройде одразу після урочистого відкриття свята: 9-ть пісень у виконанні 35 красенів-чоловіків, котрі допоможуть по-справжньому оживити вулицю та розпочати фестиваль, також під час свята також заспівають учасники Super школи – діти, що брали участь у талант-шоу "Голос Діти".

Зона фуд-корту : фуд-корти з незвично-креатиною їжею: цікаве поєднання смаків, особливий спосіб приготування, феєричне подання страв. У нашому розумінні фуд-корт – це прояв креативності у кулінарному мистецтві.

Дитяча зона: майстер-класи із приготування суші, аквагрим та розмальовка від мережі ресторанів і суші-барів "Євразія – японська та європейська кухня"; фото-зони від партнерів, театральні вистави для дітей, танцювальні та музикальні майстер-класи, надзвичайні шоу:досліди від Музею популярної науки і техніки "Експериментаніум",театральна вистава від театру Колесо "День прильоту ластівок або Поцілунок принцеси",Київського театру ляльок на лівому березі Дніпра музична казка "Була у зайчика хатинка", Театру юного актора вистава "Ти особливий" та вистави від "Театру на Подолі" і"Київського академічного театру ляльок".

Парад масок від Марини Лапи : на вас чекає найбільший парад неперевершених масокпрямісінько із Венеції. Маски від Марини Лапи є в приватних колекціях України, Італії, Шотландії.

Сольні творчі виступи : мистецтво повинно бути почуте, тільки тоді воно має сенс! На Дні народженні кожен матиме змогу прочитати власні вірші – ми вислухаємо всіх! А вуличні артисти проявлять себе та покажуть міні-шоу з індивідуально розробленою програмою. Кожен зможе стати частиною наших вистав.

Маппінг: як щодо лазерного маппінгу на Андріївському Узвозі? Та ще й під гру талановитого діджея. Це буде справжня родзинка Фестивалю.

Впродовж двох днів вас також будуть розважати Комік-бенд "Plastilin"із твістінгом і шоу мильних бульбашок;Олег Савченко разом з Корпорацією клоунів ORANGE MOOD та theater BUFFON із Одеси представить театральний пленер та інтенсив "ZeLeNaЯbohema", який переросте у флеш-моб, а також презентують такіперфоменси: карнавал "HAPPY", спектакль-застілля "СВАДЬБА" та вуличну виставу"ПОЛЕТЕЛИ ДОТРОНЕМСЯ ДО ЛУНЫ". Київський академічний театр Українського фольклору "Берегиня" представить прем’єру спектаклю про життя козаків та проведе інтерактивну виставу "Наддніпрянське весілля" із залученням учасників фестивалю. Разом із MoanaHulaStudio наші гості зможуть насолоджуватися гавайськими танцями, також на свято завітає справжнє іспанське свято-феєрія – ElСentroUcraniano-Español "Escuelaflamenca" і створить палку атмосферу танцями фламенко та співом під гітару з кастаньєтами. Для гостей свята буде представлена вистава "У Києві, на Подолі.., або Гдє Ві сохнітєбєльйо?" від Театру української традиції "Дзеркало", безкоштовні екскурсії вКиївський академічний театр "КОЛЕСО".Окрім цього, на свято завітає Студія естрадно-духової музики "Сувенір"(50 дітей) із музичною ходою від Арки Дружби Народів до кінця Андріївського узвозу.

Організатори підготували неймовірну вечірку разом із партнерами "Всі. Свої""Вечірка на балконі: День Народження Андріївського", тематичні екскурсії, майстер класи із театральної імпровізації, літературні читання, презентацію нової книги та автограф сесію від відомого дослідника київської старини Дмитра Шльонського, смаколики від головної київської ресторації "За Двома Зайцями", нові безкоштовні зачіски для чоловіків від ЦирюльникЪВarbershoр "СТРЫЖОМ БРЭИМ НАЛЫВАЕМ"та інтерактивну зонувід аеропорту "Бориспіль".Під час Фестивалю буде встановлено ТРОЛЕЙ від СКАЙПАРКіз гори Уздихальниця до Замкової, кожен охочий зможе прокататися та відчути себе справжньою відьмою або відьмаком.

Все це та набагато більше в детальній програмі свята:

7-8 ВЕРЕСНЯ з 11:00 до 22:00.

Вхід, як завжди, вільний.

Свято організовує: громадська організація "Андріївський узвіз"

Фестиваль відбуватиметься за підтримки:

Голови Київської Міської Державної Адміністрації та Департаменту культури КМДА

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