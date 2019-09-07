Творець "Гаррі Поттера" підірвала мережу інтригуючою заявою

Британська письменниця Джоан Роулінг, автор знаменитої серії романів про Гаррі Поттера, натякнула на продовження збірки.

Повернувшись в Twitter після шестимісячної перерви, Роулінг розмістила загадкову фразу про темряву, включивши в свій пост хештег #CursedChild – "прокляте дитя", передає Телепрограма. "Гаррі Поттер і прокляте дитя" – це сценічний спектакль, відзначений безліччю нагород, своєрідне продовження книжкової серії.

Гаррі Поттер niklife.com.ua

Крім цього письменниця доповнила свій пост зображенням чорної мітки, яку наносили на руку Поттеру група темних чарівників, послідовників лорда Волан-де-Морта.

Після неоднозначного поста Роулінг шанувальники з усього світу прийшли до висновку, що готується новий фільм про Гаррі. Видання Mirror повідомило, що представники вистави на Бродвеї поки спростовують цей факт. Але в мережі з'явилися новини, що, окрім нової книги "Гаррі Поттер і прокляте дитя: подорож", фанатів чекає якийсь сюрприз. Що це буде – п'єса, книга або фільм, поки невідомо. Але офіційний сайт Pottermore тут же опублікував плакат із зображенням дорослого Гаррі Поттера, який все ніяк не переможе Волан-де-Морта. Швидше за все, далі буде, вважають фанати роману.

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