Творець "Гаррі Поттера" підірвала мережу інтригуючою заявою

Британська письменниця Джоан Роулінг, автор знаменитої серії романів про Гаррі Поттера, натякнула на продовження збірки.

Повернувшись в Twitter після шестимісячної перерви, Роулінг розмістила загадкову фразу про темряву, включивши в свій пост хештег #CursedChild – "прокляте дитя", передає Телепрограма. "Гаррі Поттер і прокляте дитя" – це сценічний спектакль, відзначений безліччю нагород, своєрідне продовження книжкової серії.

Крім цього письменниця доповнила свій пост зображенням чорної мітки, яку наносили на руку Поттеру група темних чарівників, послідовників лорда Волан-де-Морта.

Sometimes, darkness comes from unexpected places ... and last night it was New York's Times Square. #HarryPotter #CursedChild https://t.co/bdQ76R0ICx