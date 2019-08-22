Циркове шоу, симфонічний оркестр і конвеєр хітів: на Співочому полі з розмахом відзначать День Незалежності

24 серпня Печерський ландшафтний парк запрошує всіх киян та гостей столиці відсвяткувати День Незалежності України.

У цей день відвідувачам обіцяють насичену святкову програму: світові хіти у виконанні симфонічного оркестру Eclectic sound orchestra, виступ артистів циркового театру "Нур", патріотичне фешн-шоу і багато іншого. Музичної родзинкою вечора стане українська рок-група "Біла вежа" і співачка Ксанті.

"Кожен гість знайде розваги на будь-який смак і вік. Для дорослих ми приготували конвеєр хітів, відкритий урок йоги для всіх бажаючих, можливість потренуватися в стрільбі з лука, пограти в шахи з гросмейстером України. Для дітей-інтерактивні фотозоні, майстер-класи та конкурси і солодка вата в подарунок! ", - розповів Денис Погорілко, керівник компанії-оператора Печерського ландшафтного парку Grand Event.

Розважальна програма триватиме всі вихідні.

Нагадуємо також, що зараз на території Печерського ландшафтного парку "Співоче поле" проходить масштабна виставка квітів, присвячена топ-спортсменам, які прославили Україну на весь світ.

Головними героями квіткових композицій стали видатні українські спортсмени, серед яких: брати Клички, чемпіонка світу з фехтування Ольга Харлан, Яна Клочкова, Лілія Подкопаєва, Андрій Шевченко, Сергій Бубка, Валерій Лобановський, фігуристка Оксана Баюл та багато інших. Всього представлено більше 180 тис. Квітів різних видів.

Коли: 24-26 серпня

Де: Печерський ландшафтний парк "Співоче поле" (вул. Лаврська, 33)

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