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Циркове шоу, симфонічний оркестр і конвеєр хітів: на Співочому полі з розмахом відзначать День Незалежності

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24 серпня Печерський ландшафтний парк запрошує всіх киян та гостей столиці відсвяткувати День Незалежності України.

Циркове шоу, симфонічний оркестр і конвеєр хітів: на Співочому полі з розмахом відзначать День Незалежності

У цей день відвідувачам обіцяють насичену святкову програму: світові хіти у виконанні симфонічного оркестру Eclectic sound orchestra, виступ артистів циркового театру "Нур", патріотичне фешн-шоу і багато іншого. Музичної родзинкою вечора стане українська рок-група "Біла вежа" і співачка Ксанті.

Циркове шоу, симфонічний оркестр і конвеєр хітів: на Співочому полі з розмахом відзначать День Незалежності

"Кожен гість знайде розваги на будь-який смак і вік. Для дорослих ми приготували конвеєр хітів, відкритий урок йоги для всіх бажаючих, можливість потренуватися в стрільбі з лука, пограти в шахи з гросмейстером України. Для дітей-інтерактивні фотозоні, майстер-класи та конкурси і солодка вата в подарунок! ", - розповів Денис Погорілко, керівник компанії-оператора Печерського ландшафтного парку Grand Event.

Циркове шоу, симфонічний оркестр і конвеєр хітів: на Співочому полі з розмахом відзначать День Незалежності

Розважальна програма триватиме всі вихідні.

Нагадуємо також, що зараз на території Печерського ландшафтного парку "Співоче поле" проходить масштабна виставка квітів, присвячена топ-спортсменам, які прославили Україну на весь світ.

Циркове шоу, симфонічний оркестр і конвеєр хітів: на Співочому полі з розмахом відзначать День Незалежності

Головними героями квіткових композицій стали видатні українські спортсмени, серед яких: брати Клички, чемпіонка світу з фехтування Ольга Харлан, Яна Клочкова, Лілія Подкопаєва, Андрій Шевченко, Сергій Бубка, Валерій Лобановський, фігуристка Оксана Баюл та багато інших. Всього представлено більше 180 тис. Квітів різних видів.

Циркове шоу, симфонічний оркестр і конвеєр хітів: на Співочому полі з розмахом відзначать День Незалежності

Коли: 24-26 серпня

Де: Печерський ландшафтний парк "Співоче поле" (вул. Лаврська, 33)

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