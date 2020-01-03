Театр драми і комедії на лівому березі: що подивитися в січні

Корсиканка

Фото: Пресс-служба Київського театру драми і комедії на лівому березі

Мова вистави - російська

Тривалість - 2 год 10 хв. з антрактом

Жанр - Історичний анекдот

Прем'єра - 13 червня 2003 року

Автор - Іржі Губач

Режисер - Олексій Лісовець

Художник - Олег Луньов

Музичне рішення - Олександр Курій

На острові Святої Єлени в засланні, принижений і переможений, зустрічає старість великий імператор Наполеон. Тепер уся його велич – потонувше в часі минуле, а імператорський мундир – опудало на городі. Абсолютно несподівано в життя колишнього імператора вторгається корсиканка Жозефіна…

Дата: 8 січня, 19 січня

Початок вистави: 19.00

Де: Київський театр драми і комедії на лівому березі, м. Київ, пр-т Броварський, 25 (м. Лівобережна).

Дві панянки у бік півночі

Фото: Пресс-служба Київського театру драми і комедії на лівому березі

Мова вистави - російська

Тривалість - 70 хв. без антракту

Жанр - Ілюзії. З музикою

Прем'єра - 15 березня 2013 року

Автор - П’єр Нотт

Режисерка - Тамара Трунова

Перекладачка - Ірина Мягкова

Художник - Олег Луньов

Художниця по костюмам - Тамара Трунова

Музичне рішення - Михайло Кукуюк

- Ігор Антонов

Хореографія - Олександр Маншилін

- Антон Вахліовський

Художниця зі світла - Тетяна Кислицька

Музичне рішення - Олександр Курій

Відео - Олеся Моргунець-Ісаєнко

Сестри Анетта і Бернадетта на викраденому автобусі подорожують Францією в бік півночі. Навіщо? Вони вирішили знайти могилу батька, на якій не були 25 років. З собою вони везуть прах матері. Їм хочеться, щоб їх батьки тепер знову були разом. Театр, морг, диско-бар, поліцейський відділ – де б вони не опинилися, з цими панянками не доведеться нудьгувати.

Богдан Панкрухін, редактор Yabl.ua:

“Спектакль обладает искрометным юмором и очень остроумными диалогами, которые прекрасно отыгрываются двумя главными героями. А некоторые цитаты и вовсе заставляют хвататься за впереди стоящий стул, дабы не упасть на пол со смеха. Несмотря на свою комедийную составляющую чуть ли не до самого финала, "Две дамочки в сторону севера" пронизаны печальным лейтмотивом, что заставляет тебя серьезно так погрустить и подумать после просмотра на тему смерти и быстротечности жизни”.

Дата: 8 січня, 19 січня

Початок вистави: 19.00

Де: Київський театр драми і комедії на лівому березі, м. Київ, пр-т Броварський, 25 (м. Лівобережна).

Безприданниця. Версія

Фото: Пресс-служба Київського театру драми і комедії на лівому березі

Мова вистави - російська

Тривалість - 2 год. 40 хв. з антрактом

Жанр - Трагіфарс

Прем'єра - 15 жовтня 2016 року

Автор - Олександр Островський

Режисерка - Тамара Трунова

Сценічна редакція - Тамара Трунова

Художниця - Марія Погребняк

Композитор - Олександр Кохановський

Пластичне рішення - Антон Вахліовський

Художниця зі світла - Тетяна Кислицька

Кохати чи бути коханим? Одвічне питання, відповідь на яке будемо шукати у виставі.

Ларису Огудалову оточують четверо шанувальників. Кожен з яких намагається привернути її увагу: бізнесмен Кнур, судновласник Паратов, торговець Вожеватов і чиновник Карандишев. Лариса ж закохана тільки в одного з них – Паратова. Він теж певний час відповідав їй взаємністю, але замість пропозиції раптово поїхав без пояснень. Розчарувавшись, Лариса готова вийти за першого ліпшого залицяльника. Дівчина погоджується на шлюб з Карандишевим. В цей час в місто несподівано повертається її найжагучіше кохання – Паратов.

Богдан Панкрухін, Yabl.ua:

“Хоч Островський написав свою п’єсу в середині 19 століття, тема лишається актуальною і для нас. Час минає, а людьска залежність один від одного не зникає. Це глибока, одночасно сучасна та класична вистава, яка демонструє нам стару історію на новий лад. Після її завершення, ти розумієш, наскільки люди можуть бути жорстокими один до одного”.

Дата: 11 січня

Початок вистави: 19.00

Де: Київський театр драми і комедії на лівому березі, м. Київ, пр-т Броварський, 25 (м. Лівобережна).

Альбатроси

Фото: Пресс-служба Київського театру драми і комедії на лівому березі

Мова вистави - українська

Тривалість - 2 год. 40 хв. з антрактом

Жанр - Смішні та красиві історії про кохання і космос

Прем'єра - 19 жовтня 2019 року

Автор - Фредерік Строппель, п'єса "З життя корисних копалин"

Режисер - Стас Жирков

Сценічне та світлове рішення, відеопроекція - Стас Жирков

Художниця з костюмів - Христина Корабельникова

Художник зі світла - Сергій Шалобанов

Звукорежисери - Станіслав Ломаковський, Яна Мукомела

Відеооператор - Антон Столяр

Музичне оформлення - Олександр Кохановський

Помічниця режисера - Вікторія Набедрик

Уявіть: ваша дружина влітає до домівки, бере гроші, щоб розрахуватися з таксистом (хоча має власне авто), а потім розповідає, як подарувала геть усе ваше майно одному дуже милому молодику. Чи можливо таке? Подивившись “Альбатросів”, ви зрозумієте, що можливо.

Або ж одного разу ви повертаєтесь з шикарних і найнезвичніших похорон свого найкращого друга додому із дружиною, а потім виявляється, що померлий (нехай земля йому буде пухом) і не друг зовсім, та й дружина вже і не кохана… Чи все ж кохана?

А потім… У цій виставі п’ять карколомних історій, що смішать, зводять з розуму і надихають жити. Жити щодня на повну. Причин тому багато. Одна з них біологічна: головним героям “Альбатросів” вже добряче за шістдесят, сімдесят чи вісімдесят. А вони кохають, ревнують, втрачають і знаходять, як першокурсники. Відсутній смак життя чи почуття гумору через вік? Це не про наших “Альбатросів” – виставу для усіх, хто цінує життя і вміє радіти. У головних ролях – золотий склад Театру на лівому березі.

Дата: 26 січня

Початок вистави: 19.00

Де: Київський театр драми і комедії на лівому березі, м. Київ, пр-т Броварський, 25 (м. Лівобережна).

Більш детально ознайомитись з репертуром театру можна тут.

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