Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра: прем'єра "Сталкери"

Мова вистави - російська

Тривалість - 1 год. 50 хв. з антрактом

Жанр - Ціна таємниці

Прем'єра - 29 квітня 2018 року

Автор - Дон Нігро

В основі сюжету майже детективна історія. Загадковий гість Нік Деметріос втручається в життя родини Райан. Нік шантажує господаря будинку Майкла Райана загадковими подіями з минулого, все вище і вище піднімаючи ціну за мовчання. Чим може пожертвувати людина заради власного порятунку?

Олена Мигашко для ukrinform:

“Дон Нигро, на счету которого более 400 популярных пьес, переносит действие в американскую глубинку (на плечи современных героев) и рассказывает о семье владельца банка, который страшно любит античные мифы и мертвые языки. В размеренную, хоть и тревожную жизнь Майкла (Сергей Петько), Каролин (Леся Самаева), Дженны (Екатерина Савенкова) и Лекси (Анастасия Пустовит) Райанов вторгается незнакомец – Ник Деметриос (Акмал Гурезов). И здесь, словно в "Теореме" Пазолини, все душевные гнойники вскрываются, травмы растут; весь мир семьи рушиться и бурлит ввиду таинственной привязанности/любви/ненависти к незнакомцу… Тамара Трунова предлагает своим актерам существовать совсем иначе, чем то мог бы себе позволить любой бытовой/психологический театр”.

Актори

Нік Деметріос Акмал Гурєзов

Майкл Райан Сергій Петько

Керолін Райан Леся Самаєва

Дженніфер Райан (Дженна) Катерина Савенкова

Олександра Райан (Лексі) Анастасія Пустовіт

Де: Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра (м. Київ, пр. Броварський, 25 (м. Лівобережна))

Коли: 7 лютого

Час: 19.00

Квитки:

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