ТДК на лівому березі Дніпра: прем'єра "VIÑO"

Мова вистави - українська

Тривалість - 1 год. 30 хв. без антракту

Жанр - Фізичний театр

Прем'єра - 6 березня 2020 року

Автор - Павло Ар’є

Білоруський режисер Євген Корняг запрошує нас на територію фізичного театру. Це місце, де мало слів. Місце, в якому бере владу рух, символи та відчуття. Історії акторів, розказані мовою тіла, ритму, музики, звучать як відлуння зникаючих слів. Емоції, які перетворюються на жести. Чекаєте лінійного сюжету? Режисер вистави пропонує поринути у виставу по-новому. Поняття, про які говорять в театрі іноді наскільки крихкі, що не завжди їх можна виразити словами. Саме рух та образи донесуть те, що зазвичай лишається поміж рядків.

Чим можна заповнити самотність? Келихом вина. Скільки потрібно келихів? Один, два, три… самотність не зникає, а ти вже не в змозі зупинитися. Ти в пастці алкогольної ейфорії. Твоє почуття самотності вже заповнюється приємним післясмаком від ковтка жаданого напою. Ти опиняєшся на новій території, де стаєш сміливішим. В тебе виростають крила. Тепер ти можеш сказати щось "зайве", що може виявитись найважливішим – зізнатись у коханні, вибачитись, щиро відповісти правду. Відчуття алкогольної ейфорії поглинає тебе, але тепер ти боїшся втратити межу. Ковток – крок вперед, ковток – крок назад. Чи існує ідеальна формула винного міксу, яка здатна знищити самотність назавжди?

Режисер - Євген Корняг (Білорусь)

Художниця - Тетяна Нерсісян (Білорусь)

Композитор - Микита Золотар (Білорусь)

Коли: 6, 7 та 8 березня

Час: 19:00

Де: Київський театр драми і комедії на лівому березі Дніпра (м. Київ, пр. Броварський, 25 (м. Лівобережна))

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