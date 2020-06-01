"Стань кумиром": в Україні запустили масштабну акцію в День захисту дітей

Щорічно 1 червня в Україні та світі відзначають Міжнародний день захисту дітей. Українські зірки з нагоди цієї дати запустили яскраву акцію під хештегом #станькумиром.

Наразі до флешмобу вже приєдналися понад 40 артистів, музикантів, акторів, лідерів думок,ведучих та спортсменів. Про це OBOZREVATEL розповіли в пресслужбі організаторів.

Українські та зарубіжні артисти запустили акцію "Стань кумиром" Пресслужба

Серед тих, хто приєднався до акції: співаки Олег Скрипка, Tayanna, Олег Михайлюта (Фагот з гурту ТНМК), Злата Огневич, Вадим Олійник, Alloise, зірка "Жіночого кварталу" Марта Адамчук, телеведучі Даша Малахова, Тимур та Інна Мірошниченки, Євген Клопотенко, футболісти київського клубу "Динамо" і багато інших.

Учасники акції "Стань кумиром" YouTube

Під час флешмобу, який триває з 1 по 3 червня, знаменитості пропонують за допомогою сервісу PayphoneX замовити відеопривітання, фото з автографом, персональний майстер-клас або мерч. Всі виручені кошти підуть до благодійного фонду "Таблеточки".

Тим самим зірки закликають кожного, хто візьме участь в акції, стати кумиром для самого артиста.

Акція "Стань кумиром" YouTube

"Ті, хто допомагають дітям, завжди викликають захоплення", – прокоментували ініціативу організатори.

Відзначимо, не тільки українські знаменитості приєдналися до акції. Так, ініціативу підтримали легендарний французький музикант, композитор, лідер гурту Space Дідьє Маруані, а також фронтмен відомого німецького гурту De Phazz і сольний виконавець Карл Фрієрсон.

Дідьє Маруані приєднався до акції "Стань кумиром" Instagram @didier_marouani

"Ми вдячні партнеру за винахідливість, креативність і бажання допомагати. Ставайте кумиром сотень дітей – допомагайте їм перемагати рак!" – повідомила Світлана Пугач, директор зі стратегічного партнерства БФ "Таблеточки".

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як виглядають діти українських артистів.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!