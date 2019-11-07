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7 листопада • оновлено в 16:58
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Стало відомо про грандіозний концерт Пономарьова в Києві: де і коли

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Знаменитий співак Олександр Пономарьов готується до грандіозного концерту, який відбудеться 16 листопада в Києві в палаці "Україна".

Народний артист України представить нову концертну програму. Він виступить у супроводі симфонічного оркестру, рок-музикантів і хору з новою програмою "Неймовірна".

Олександр Пономарьов

Олександр Пономарьов

Hochu.ua

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Це буде грандіозне шоу, магія поєднання музики, голосу, світла і звуку. Воно повинно дати кожному глядачеві щось особливе, адресоване тільки йому: спогад і мрію, відчуте і незвідане, пройдене і ще не відкрите.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Пономарьов представив в мережі кліп до треку "Зима", який зняв з режисером Владом Разіховскім в п'яти різних країнах.

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Україна
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