Стало відомо про грандіозний концерт Пономарьова в Києві: де і коли

Знаменитий співак Олександр Пономарьов готується до грандіозного концерту, який відбудеться 16 листопада в Києві в палаці "Україна".

Народний артист України представить нову концертну програму. Він виступить у супроводі симфонічного оркестру, рок-музикантів і хору з новою програмою "Неймовірна".

Олександр Пономарьов Hochu.ua

Це буде грандіозне шоу, магія поєднання музики, голосу, світла і звуку. Воно повинно дати кожному глядачеві щось особливе, адресоване тільки йому: спогад і мрію, відчуте і незвідане, пройдене і ще не відкрите.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Пономарьов представив в мережі кліп до треку "Зима", який зняв з режисером Владом Разіховскім в п'яти різних країнах.

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