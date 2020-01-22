СП "Супердізель" запустило зйомки другого сезону серіалу "Вижити за всяку ціну"

Перший сезон серіалу про взаємини сім'ї Бережків мав великий успіх у шанувальників творчості "Дизелів"! Тепер глядачів ICTV чекає продовження - події будуть розвиватися в стик з відкритим фіналом першого сезону і розкриють багато нових фактів про персонажів

Рейтинги першого сезону "Вижити за всяку ціну" були високими, ситком повторили кілька разів в різні дні і він отримав логічне продовження на телеканалі ICTV. Виробництвом другого і відразу третього сезону займається нещодавно створене СП "СуперДізель". Сьогодні стартували зйомки продовження серіалу. Шеф-редактор "Дизель Студіо" Олексій Бланар розповідає, що тепер це вже повноцінний продукт і дитина Дизель-сім'ї:

- Продовжуйте творити і балуватися! Тут дозволено все, - надихає на роботу всю знімальну групу Олексій.

Зйомки другого сезону сімейного серіалу починаються з приємною традицією - режисер під дружні оплески і улюлюкання розбиває тарілку, на якій написані імена всіх творців, причетних до проекту. Над ситкомом продовжує працювати та ж знімальна група: режисер - Олександр Островой, оператор-постановник - Юрій Міталёв, художник-постановник - Олександра Кодій, художник по костюмах – Тамара Демченко, художник-гример – Ірина Білина.

Ролі як і раніше виконують улюблені актори шанувальників серіалу: Вікторія Булітко, Олександр Бережок, Льоша Сморигін, Віталіна Бібілів, Микола Боклан, Єгор Крутоголов, Яна Глущенко, Євген Сморигін, Євген Гашенко. Також додадуться нові персонажі, але про все по порядку.

ГЕРОЇ РОЗВИВАТИМУТЬСЯ

Нагадаємо, перший сезон закінчився дуже інтригуюче - зникла теща (героїня Віталіни Біблів). У першій серії продовження персонажі дійсно будуть розбиратися, куди ж вона поділася.

У продовженні своїх пригод герої почнуть розкриватися з несподіваного боку. У новому сезоні глядачі познайомляться ближче з роботою Вікі (Вікторія Булітко), хобі та захопленнями Саші (Олександр Бережок). Обов'язково дізнаються невідомі до цього факти про тещу Галину Федорівну, тестя Миколу Петровича (Микола Боклан), діда-сусіда (Євген Сморигін) і про самого молодшого героя - сина Вікі і Саші - Льошку (Олексій Сморигін).

ХТОСЬ ЗМІНИТЬ ІМІДЖ

Уже в перших знімальних сценах видно, що Віка і Саша змінилися зовні.

- Режисер дозволив поміняти зачіску, - розповідає Вікторія Булітко. - Я хочу спробувати відростити довге волосся. І щоб не псувати їх щоденним укладанням, гримери підібрали для мене дуже гарний натуральний парик. Буду на екрані природною і домашньою. Мені дуже подобається!

У Олександра Бережки також є зміни в зовнішності:

- Саші ми залишили борідку, але прибрали недбалу неголеність. Так що, в другому сезоні він помолодшає, - ділиться подробицями художник по гриму Ірина Білина.

У СИТКОМІ З'ЯВЛЯТЬСЯ НОВІ ПЕРСОНАЖІ І КВАРТИРИ

До вже улюблених героїв у другому сезоні додадуться абсолютно нові:

- У взаємовідносинах Яни і Єгора виникне нова людина - дівчина! Поки це нехай буде сюрпризом для глядачів, - інтригує шеф-редактор "Дизель Студіо" Олексій Бланар. - А у Саші в протистоянні з тещею нарешті з'явиться підмога. До нього приїдуть батьки!

Також ситком обов'язково буде обростати новими декораціями. Глядачі побачать, як і в якій квартирі живе сусід Єгор (Єгор Крутоголов), ближче познайомляться з житлом і способом життя Діда-сусіда (Євген Сморигін).

А ЩОСЬ ЗАЛИШИТЬСЯ НЕЗМІННИМ

Однак, незважаючи на велику кількість нового, є дещо, що не зміниться - відносини Саші і Галини Федорівни. І ремонт, який Микола Петрович ніяк не може закінчити. Часом здається, що він і не хоче його завершувати.

Що з цього вийде, як зміниться життя героїв і хто все ж "виживе за всяку ціну", побачимо скоро на каналі ICTV!

Прем'єра другого сезону "Вижити за всяку ціну" скоро. Слідкуйте за анонсами в офіційних спільнотах "Дизель Студіо".

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!