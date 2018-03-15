Шоу-програма "Богатирські забави" у Парку Київська Русь

"Парк Київська Русь" кличе дорослих та дітей цих вихідних, 17 та 18 березня, поринути в величну епоху Київської Русі та відпочити в атмосфері Середньовіччя.

"Парк Київська Русь" представляє собою унікальний проект відтворення Древнього Києва Х століття у його повному розмірі. Проект не має аналогів у всьому світі, а тому визнаний світовою спільнотою як одна з ключових історичних локацій. Справжнє естетичне задоволення викликають шедеври середньовічної архітектури нашої Батьківщини, а відпочивати в історико-культурних комплексах – це, дійсно, престижно.

17 і 18 березня з 13:30 і до вечора буде проходити театралізовано-пізнавальна програма, присвячена добі богатирів. Гості побачать, які обладунки захищали княжу дружину тисячу років тому, більш того - їх можна буде навіть приміряти в костюмерній і самому відчути, як це - вдягти на себе десятки кілограмів заліза.

Дізнатися багато цікавого і нового для себе можна буде під час презентації коней з "Княжої стайні". Гості побачать спритність вершників під час виступів кінно-трюкового театру. А також можна буде насолодитись показовим виступом "Лицарський ґерць за даму серця", гумористичними виступами кінного театру "Парку Київська Русь" і піснями від Весни.

Щоб зігрітися, отримати заряд позитиву і згуртувати родину, дорослих і маленьких відвідувачів запросять взяти участь в обряді "Спалювання образ", в творчому конкурсі з віршування, в іграх і танцювальних флеш-мобах.

Дізнатися більше про те, як жили наші предки, можна, відвідавши музеї історичного костюму і дерев'яного зодчества, оглянувши експозиції облогової техніки, кораблебудування і середньовічного катування.

Розважитися і відчути себе жителем середньовічного Києва можна буде на таких локаціях: кінному ристалищі для верхових прогулянок, середньовічному тирі, княжому монетному дворі для карбування монет і канатному спуску "Політайло", де можна пролетіти над Лісовим озером.

Древній Київ у "Парку Київська Русь" розташований недалеко від Києва – в 45 хвилинах їзди – у селі Копачів, Обухівський район, Київська область. Маршрутки курсуватимуть від станції метро "Видубичі" об 11:00 та 13:00. Ціна квитка – 150 грн., для пенсіонерів і студентів – 100 грн., для дітей шкільного віку – 50 грн., дошкільнята – безкоштовно. Детальна інформація на сайті parkkyivrus.com