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1 грудня • оновлено в 22:08
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Щось буде? Повалій заінтригувала мережу новим відео

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У мережі з'явився фрагмент фільму про українську співачку Таїсії Повалій, який випустить телеканал "Інтер".

Його опублікувала у себе в Instagram сама артистка. "Якщо шлях до твоєї мети трохи подовжується і навіть якщо в будинку доводиться вимкнути світло, знай, так краще для тебе, і скоро хтось Дуже Сильний благословить і поведе тебе до заповітної мрії!", - написала Повалій.

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Щось буде? Повалій заінтригувала мережу новим відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, чоловік і продюсер співачки Ігор Ліхута пояснив, чому було вирішено скасувати ювілейний концерт Повалій в Києві.

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Автор
Юрко Медяник
Особа
Таїсія Повалій
Місце
Україна
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