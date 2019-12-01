Щось буде? Повалій заінтригувала мережу новим відео

У мережі з'явився фрагмент фільму про українську співачку Таїсії Повалій, який випустить телеканал "Інтер".

Його опублікувала у себе в Instagram сама артистка. "Якщо шлях до твоєї мети трохи подовжується і навіть якщо в будинку доводиться вимкнути світло, знай, так краще для тебе, і скоро хтось Дуже Сильний благословить і поведе тебе до заповітної мрії!", - написала Повалій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чоловік і продюсер співачки Ігор Ліхута пояснив, чому було вирішено скасувати ювілейний концерт Повалій в Києві.

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