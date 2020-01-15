Прем'єра у ТДК на лівому березы Дніпра: 13 перших правил

Мова вистави - українська, суржик

Жанр - некомедія про кохання

Прем'єра - 1 лютого 2020 року

Автор - Дмитро Богославський

Режисер-постановник - Стас Жирков

Помічниця режисера - Вікторія Набедрик

Художник-постановник - Юрій Ларіонов

Художниця по костюмам - Христина Корабельникова

Володя, Ігор, Інга і Валерія. Хтось відсвяткує День народження. Хтось навчиться палити. Хтось дізнається головну таємницю. Хтось буде говорити про Гипербореїв. До речі, знаєте, хто це? Дивіться нижче. Хтось розповість про зраду. Хтось, мінімум, тричі отримає по обличчю. Хтось вивчить 13 перших правил баскетболу, сформульованих Джеймсом Нейсмітом. Хтось буде цілуватися. Хтось буде танцювати. Хтось кине торт на підлогу. Хтось буде сміятися до сліз. Хтось скаже останні слова. Хтось загине. Ми всі носимо маски. Ми щасливі в момент найсильнішого горя.

Ця вистава створена за п’єсою відомого білоруського драматурга Дмитра Богославського “13 перших правил баскетболу, що сформовані Джеймсом Нейсмітом”, яка була написана у 2018 році.

Для Стаса Жиркова це вже третя п’єса Богославського, із якою він працює (за матеріалом Дмитра режисером вже поставлені вистави “Любов людей” та “Тату, ти мене любив?”).

Хто такі гипербореї? Це народ однойменної легендарної країни, про яку ми дізнаємося з Давньогрецької міфології. Це, рахуйте, та сама Атлантида, чі то острів, чи то материк, що затонув і всі запитуються, де саме. Варіантів безліч – від Гренландії до (увага!) України. На користь української версії виступають наступні факти: "Гіперборея" фактично перекладається, як "за Бореєм", стародавні греки вважали місцем перебування Борея древню Фракію, Гугл вам в поміч. Власне, за Фракією і знаходиться територія сучасної України.

В Гіпербореї люди живуть тисячу років, всі багаті і ні в чому не знають нестачі. Смерть там настає не від старості і хвороб, а від пересичення благами життя. В цій щасливій країні живуть суперлюди. Цікаво, а що вони відчувають? Чи ця опція доступна лише простим, звичайним, які взагалі не супер і у яких завжди щось болить та стається.

Може нам на хвилинку зробити це – повірити в красиву, глибоку, сильну історію? Треба спробувати.

Актори

Володимир - Андрій Ісаєнко

Інга - Анастасія Карпенко

Ігор - Євген Авдєєнко

Де: Театр драми та комедії на лівому березі Дніпра

Дата: 1 лютого, 2 лютого, 28 березня

Час: 15.00

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