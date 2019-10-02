Під Києвом змагатимуться кінні каскадери

5 і 6 жовтня Древні й Київ у Князівстві Київська Русь ("Парк Київська Русь") запрошує на фестиваль кінно-трюкового мистецтва "Кентаври".

Протягом двох днів відважні вершники та вершниці, дорослі та зовсім юні змагатимуться в мистецтві джигітовки та у віртуозній їзді в упряжках.

"Кентаври" - це фестиваль, що об'єднує кращих кінних каскадерів світового рівня. Учасники фестивалю покажуть свою спритність і таланти, поділяться професійним досвідом і будуть змагатися за звання кращого.

Крім обов'язкової конкурсної програми пройдуть показові виступи з кращими номерами.

Віртуозні вершники вражатимуть глядачів неймовірними трюками: їзда догори ногами, задом наперед, відразу на двох конях, вони будуть прослизати під конем, вибудовувати "піраміди". І все це на повному скаку! Арабески, обриви, пістолети та французькі хрести... За участю коней рідкісних древніх порід!

Крім неймовірних трюків гості побачать коней рідкісних історичних порід, зібраних з усього світу в "Княжій стайні". До коней можна буде підійти, погладити, сфотографуватися і покататися верхи або в екіпажі.

Змагання з гарцювання (джигітовки) доповнять веселі та пізнавальні театралізовані постановки на давньослов'янську тематику у виконанні акторів театру Древнього Києва. Жителі Князівства запросять гостей взяти участь у цікавих конкурсах, іграх, запальних слов'янських хороводах і танцювальних флеш-мобах.

Відпочити та скуштувати смачних напоїв і страв, приготованих на відкритому вогні, можна буде в Княжій корчмі та в альтанках.

Постріляти з лука та покидати ножі можна в середньовічному тирі, а на монетному дворі – викарбувати монету "на щастя". Любителів екстриму чекають швидкісна гірка "Змій Горинич" та зіп-лайн "Політайло" з маршрутами різної складності та протяжності. А діти будуть в захваті від яскравого і безпечного куба-лабіринту "Мишоловка".

Гості "Парку Київська Русь" дізнаються багато цікавого про життя наших пращурів, відвідавши музеї історичного костюму і дерев'яного зодчества, оглянувши експозиції облогової техніки, середньовічного кораблебудування і тортур. Придбати оригінальні сувеніри ручної роботи та унікальну книгу "Давньослов'янський розмовник" для спілкування на стародавній мові наших пращурів можна буде в сувенірній крамниці і на ярмарку майстрів.

На завершення на гостей чекає яскрава вечірня вогняна програма зі стрільбою з величезного метального знаряддя, требушету, палаючими ядрами.

Для того, хто забажає продовжити відпочинок ще на день, є можливість залишитися на нічліг в будинку готельного типу "4 кімнати" та хостелі, попередньо забронювавши місця.

"Парк Київська Русь" - це унікальний комплекс, що не має аналогів у всьому світі. На основі знань сучасної науки відтворюється Древній Київ V-ХІІІ століть в його натуральному розмірі, в масштабі 1: 1.

Древній Київ відкривається о 10:00. Програма розпочнеться о 13:30.

Ціна квитка: повний квиток для дорослого - 250 грн., для пенсіонерів і студентів - 150 грн., для дітей шкільного віку - 80 грн., дошкільнятам - безкоштовно.

Древній Київ розташований недалеко від Києва сучасного - в 45 хвилинах їзди - в с. Копачів, Київська обл.

Курсують маршрутки з Києва, від ст. метро "Видубичі", див. розклад на сайті.

Детальніше на сайті: parkkyivrus.com

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