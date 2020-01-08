Під Києвом з розмахом відсвяткують Старий Новий рік

Грандіозна шоу-програма "Зимова казка", присвячена новорічним та різдвяним святам, із яскравими шоу зі спецефектами та кінно-трюковими виступами, давньослов’янськими зимовими забавами, смачними стравами з багаття, катанням на конях, майстер-класами, іграми та розіграшами з призами триватиме до 19 січня.

11 і 12 січня, напередодні Старого Нового року, жителі Князівства запрошують дорослих і дітей приєднатися до святкувань в атмосфері Середньовіччя.

На гостей Древнього Києва чекає подорож у часі на тисячу років назад, у добу Київської Русі. За в'їзною брамою відвідувачів чекає справжнє, живе середньовічне місто. Адже тут відтворюється Київ V - XIІІ століть в повному масштабі на основі знань сучасної науки, а також відроджується атмосфера тої славної епохи.

Тільки в Князівстві можна побачити відтворені з урахуванням знань сучасної науки шедеври архітектури Київської Русі: монументальна оборонна споруда "Заборола" (довжиною близько 300 метрів), Михайлівські ворота (висотою 21 метр), князівські тереми та трибуни, сторожові вежі, садиби киян X-XIІ століть і багато іншого. Можна буде відвідати музеї історичного костюма і дерев'яного зодчества, експозиції облогової техніки, кораблебудування, середньовічну катівню. Також тут відтворена унікальна дерев'яна Василівська церква X століття. Це діючий храм, і всі гості можуть зайти в нього і не тільки на власні очі побачити в яких храмах молилися наші пращури, а й самим поставити в ньому свічку за здоров'я рідних і близьких.

11 і 12 січня гостей Древнього Києва чекає яскрава розважальна програма, цікава і для дітей, і для дорослих. У ці дні в Князівстві зустрінуться Старий 2019 рік і Новий 2020 рік. Адже зараз саме час Старому року передати повноваження Нового року і відзвітувати, чи впорався він зі своїми завданнями? Вирішувати будуть гості та жителі Казкового середньовічного міста. Крім того можна відвідати Головну резиденцію Нового Року, зустрітися з добрим дідусем-чарівником і опустити свого листа до скриньки здійснення мрій.

Перед гостями Князівства оживе справжній Різдвяний вертеп за класичним сюжетом з Дівою Марією зі святим немовлям, янголом, пастухами та волхвами. Це унікальне дійство пройде давньослов'янською мовою. Після чого всіх чекає майстер-клас із вивчення та співу Різдвяних колядок.

Родзинкою святкової програми стане мюзикл зі спецефектами та живими вогнями. Разом з людьми, акторами-каскадерами, в ньому візьмуть участь коні рідкісних історичних порід. Музична вистава за мотивами "Вечорів на хуторі біля Диканьки" наповнена іскрометним гумором, і буде цікавою як дітям, так і дорослим. Близько 20 музичних творів виконуються живим вокалом, а колоритні костюми на тлі шедеврів середньовічної архітектури додадуть видовищності та незабутніх вражень. Всі гості Князівства будуть не просто глядачами, а зможуть взяти участь у казковій феєрії.

Як завжди, на відвідувачів чекають рухливі ігри, веселі конкурси, танцювальні флеш-моби, майстер-класи та традиційні слов'янські зимові забави.

Тільки в Древньому Києві на гостей чекає живе спілкування з кіньми рідкісних стародавніх порід, зібраних з усього світу в Княжій стайні. Відвідувачі можуть підійти до них, погладити, сфотографуватися з ними і покататися верхи, в санях або в екіпажі.

Зігрітися та підкріпитися можна в Княжій корчмі, скуштувавши смачних напоїв і страв, приготованих на вогнищі, як за сучасними, так і за середньовічними рецептами. А потім можна і розважитися: постріляти з лука в середньовічному тирі, викарбувати монету "на щастя", пролетіти на канатному спуску "Політайло" і швидкісний гірці "Змій Горинич", приміряти історичні костюми часів Київської Русі та влаштувати фотосесію. А потім зайти до середньовічної крамниці та обрати оригінальний сувенір ручної роботи на пам'ять.

Хто хоче продовжити свою подорож до Середньовіччя ще на день, може залишитися з ночівлею в будинку готельного типу або в хостелі, попередньо забронювавши місця.

У Князівстві можна освоїти стародавнє бойове мистецтво верхової стрільби з лука, записавшись до школи кінних лучників. Для цього потрібно звернутися до організаторів в Древньому Києві або зв'язатися за тел. (044) 461-99-37. І вже з першого заняття опановувати мистецтво керувати конем і влучно стріляти з лука, долучаючись до бойових традицій наших пращурів!

Древній Київ відкривається о 10:00. Програма розпочнеться о 13:00.

Ціна квитка: повний квиток для дорослого - 190 грн., для пенсіонерів і студентів - 150 грн., для дітей шкільного віку - 80 грн., для дошкільнят - безкоштовно.

Древній Київ в "Парку Київська Русь" розташований у с. Копачів, Обухівський район, Київська область.

Курсують маршрутки з Києва від станції метро "Видубичі".

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