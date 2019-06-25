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Під Києвом відсвяткують День Конституції і покажуть середньовічну моду

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28, 29 і 30 червня Стародавній Київ в Князівстві Київська Русь ( "Парк Київська Русь") запрошує відсвяткувати День Конституції України в місці, де зароджувалася наша державність, і провести святкові і вихідні дні на свіжому повітрі із захоплюючими середньовічними забавами, кінними шоу, катанням на конях і смачними стравами з багаття.

Під Києвом відсвяткують День Конституції і покажуть середньовічну моду

Попереду три вихідних і святкових дня - 28, 29 і 30 червня. А значить, саме час виїхати з галасливого запорошеного міста, щоб провести ці теплі літні дні на свіжому повітрі і дізнатися багато нового і цікавого про життя наших предків. Адже в "Парку Київська Русь" можна відчути неповторну атмосферу Київської Русі, просочену величчю перемог, грандіозністю середньовічних споруд і доброзичливістю жителів Стародавнього Києва.

Приїхавши в Князівство, гості на власні очі побачать Стародавній Київ V-XIII століть, який відтворюється в натуральному розмірі на основі знань сучасної науки. Відвідувачі побачать шедеври середньовічної архітектури: монументальний оборонна споруда "Забороль" (довжиною близько 300 метрів), Михайлівські ворота (висотою 21 метр), садиби киян Х-ХII століть, князівські тереми і трибуни, сторожові вежі, відтворений перший храм на християнської Русі. Гостей чекають музеї та експозиції під відкритим небом.

У День Конституції України, 28 червня, жителі Древнього Києва підготували цікаву розважальну програму, яка почнеться з параду княжих прапорів і кінної лави, а продовжиться театралізованими постановками на давньослов'янське тематику і кінно-трюкових виступами. До самого вечора відвідувачі зможуть брати активну участь у веселих і пізнавальних середньовічних дійствах, іграх і забавах.

Під Києвом відсвяткують День Конституції і покажуть середньовічну моду

29 і 30 червня в Стародавньому Києві пройде етно-фестиваль "Історична мода". У ці дні відвідувачі зможуть побачити найрізноманітніші костюми – від звичайного городянина русича, ремісника, дружинника до великих князя і княгині. Також покажуть бойову амуніцію, обладунки та зброю різних епох і народів: від скіфів до половців, угорців, від легендарних амазонок до лицарів Середньовічної Європи.

Родзинкою програми буде те, що відвідувачі зможуть побачити військову моду, так би мовити, не на подіумі, а в дії. А крім історичних костюмів глядачам покажуть і традиційну екіпіровку коней. Адже в ці дні пройдуть показові виступи акторів-каскадерів кінно-трюкового театру Стародавнього Києва по віртуозному володінню різними видами середньовічної зброї верхи на коні: мечами, списами, сулицями. Крім цього вершники і їх вірні коні продемонструють елементи бойової джигитовки: різноманітні трюки, які зараз використовуються в показових виступах, а в давнину допомагали в битвах і рятували життя в бою.

Також глядачі побачать виступи кінних лучників: верхи на коні на повному скаку спортсмени змагатимуться у влучності стрільби з справжніх середньовічних луків. Це неймовірно складне завдання для учасників змагань, але в той же час, азартне і захоплююче видовище для відвідувачів.

Під Києвом відсвяткують День Конституції і покажуть середньовічну моду

У Князівстві можна не просто побачити турнір кінних лучників, а й самому освоїти це стародавнє бойове мистецтво, записавшись в школу кінних лучників. Для цього потрібно звернутися до організаторів в Стародавньому Києві або зв'язатися по тел. (044) 461-99-37. І Ви вже на першому занятті почнете осягати стародавнє бойове мистецтво наших предків!

Справжніми зірками святкової програми будуть коні рідкісних історичних порід, зібраних з усього світу в Княжій стайні. Представників деяких порід в Україні більше ніде не зустріти, адже вони були завезені в нашу країну в єдиному екземплярі. До коням можна підійти, погладити, сфотографуватися з ними і проїхати верхи або в екіпажі.

Кульмінацією святкової програми 28 і 29 червня буде яскраве шоу зі стріляниною палаючими ядрами з требушет – єдиного діючого в Україні стану облоги знаряддя.

Також гостей чекає багато цікавого з життя справжнього середньовічного міста. У середньовічному тирі можна постріляти з лука, на монетному дворі – викарбувати монету "на щастя", а в Княжій костюмерній – приміряти костюми часів Київської Русі і влаштувати яскраву фотосесію. Любителі екстриму зможуть пролетіти по канатному спуску "Полетайло" і швидкісний гірці "Змій Горинич". А дітей порадує яскравий куб-лабіринт "Мишоловка".

Під Києвом відсвяткують День Конституції і покажуть середньовічну моду

Відпочити від суєти середньовічного міста можна біля мальовничого Лісового озера.

Покуштувати дуже смачних напоїв і страв, приготованих на вогнищі як за старовинними, так і сучасними рецептами, можна в прохолодній Княжої корчмі, в питних "25 рун" і в альтанках на свіжому повітрі.

А для того, хто побажає продовжити відпочинок ще на день, є можливість залишитися на нічліг при попередньому бронюванні місць в будинку готельного типу "4 кімнати", хостелі або кемпінгу.

Стародавній Київ відкривається о 10:00, програма розпочнеться о 13:30.

Стародавній Київ розташований недалеко від Києва сучасного - в 45 хвилинах їзди - в селі Копачів Обухівського району Київської області.

Ціна вхідних квитків: повний квиток для дорослого - 200 грн., Для пенсіонерів і студентів - 150 грн., Для дітей шкільного віку - 60 грн., Дошкільнятам - безкоштовно.

Маршрутки курсують від станції метро "Видубичі", див. Розклад на сайті.

Детальна інформація на сайті parkkyivrus.com

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