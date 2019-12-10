Під Києвом відкривається цикл шоу "Зимова казка"

14 і 15 грудня Древній Київ Князівства Київська Русь ("Парк Київська Русь") запрошує на відкриття новорічної програми "Зимова казка" для дітей і дорослих, яка триватиме до свята Водохреща 19 січня. 19 грудня, в День Святого Миколая, жителі Князівства кличуть на зустріч з цим добрим і всіма улюбленим Святим. На гостей чекає шоу-програма за участю кінно-трюкового театру і костюмованих персонажів, катання на конях, середньовічні напої та гарячі страви з багаття, зимові забави, святкова фотолокація, майстер-класи, ярмарок новорічних сувенірів, флеш-моби, ігри та розіграші подарунків.

У ці передсвяткові дні жителі Древнього Києва запрошують здійснити подорож у часі на тисячу років назад. Приїхавши до Князівства, гості потраплять до справжнього живого міста – Києва Х століття, з масивними оборонними спорудами, князівськими теремами та трибунами, садибами давніх киян, ярмарком майстрів, Княжою стайнею, є навіть середньовічна катівня і діюча церква.

Уже в ці вихідні 14 і 15 грудня в Древньому Києві відбудеться урочисте відкриття Головної резиденції Нового Року. На ньому зберуться всім знайомі казкові персонажі і славні богатирі з княжої дружини, і влаштують казкову новорічну феєрію.

У Головній резиденції Нового Року гості зустрінуться з добрим дідусем-чарівником, покладуть листа до Чарівною скриньки здійснення мрій та влаштують яскраву фотосесію з казковими героями. Головна казкова резиденція буде відкрита для відвідувачів щодня до 12 січня.

Родзинкою програми в ці вихідні та святкові дні, 14, 15 і 19 грудня стане прем'єра незвичайного спектаклю-мюзиклу зі спецефектами та вогнями, в якому разом із людьми, акторами-каскадерами, візьмуть участь коні рідкісних стародавніх порід. Музичне дійство за мотивами "Вечорів на хуторі поблизу Диканьки", наповнене іскрометним гумором і живим вокалом, буде цікавим і дітям, і дорослим.

І не важливо, чи будуть морози в ці дні, адже ніхто в Древньому Києві не змерзне. Адже жителі Князівства запалять спекотні багаття і запросять усіх гостей взяти участь в давньослов'янських зимових забавах і веселих хороводах. Древньокиївські кухарі порадують усіх гарячими напоями та смачними стравами з багаття в теплій Княжій корчмі. А крім цього запалять спекотні багаття на території.

Древній Київ багатий на дива! І одне з них – жива колекція коней унікальних історичних порід, які були зібрані з усього світу в Княжій стайні. Представників деяких порід в Україні більше ніде не побачити, адже вони були завезені до нашої країни в єдиному екземплярі. Кожен гість Князівства зможе підійти до цих прекрасних тварин, погладити, сфотографуватися з ними та проїхатися верхи, в екіпажі або навіть в санях.

Тут кожен знайде заняття до душі. Можна прогулятися вуличками середньовічного міста, зайти до садиб давніх киян, відвідати музеї та експозиції, постріляти з лука, викарбувати монету "на щастя". Любителів екстриму чекають швидкісна гірка "Змій Горинич" і канатний спуск "Політайло", а дітей порадує яскравий мотузковий куб-лабіринт "Мишоловка". У Княжій костюмерній можна вдягнути історичні костюми часів Київської Русі та влаштувати яскраву фотосесію в них. А потім – завітати на ярмарок майстрів і обрати оригінальні сувеніри ручної роботи в подарунок рідним та друзям.

Зігрітися та відновити сили можна в теплій Княжій корчмі. Тут Древньокиївські кухарі пригостять гостей напоями та стравами, приготованими на відкритому вогні, як за середньовічними, так і за сучасними рецептами.

У будні ж дні гостей чекає також можливість потрапити до казкове місто, відвідати Резиденцію Нового року і взяти участь в іграх на амфітеатрі, які проведе Княгиня Зима.

Для того, хто захоче продовжити свою Зимову казку ще на день, є можливість залишитися на нічліг у будинку готельного типу "4 кімнати" або в хостелі, попередньо забронювавши місця.

Древній Київ відкривається о 10:00. Програма розпочнеться о 13:30.

Ціна квитка: повний квиток для дорослого - 190 грн., для пенсіонерів і студентів - 150 грн., для дітей шкільного віку - 80 грн., для дошкільнят - безкоштовно.

Древній Київ в "Парку Київська Русь" розташований у с. Копачів, Обухівський район, Київська область.

Курсують маршрутки з Києва від станції метро "Видубичі", згідно з розкладом на сайті.

Детальна інформація на сайті www.parkkyivrus.com

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