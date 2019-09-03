Під Києвом пройде турнір кінних лучників

7 і 8 вересня в Древньому Києві Князівства Київська Русь ( "Парк Київська Русь") пройде видовище, гідне князів – турнір кінних лучників. Насичена шоу-програма з кінно-трюкових виступами, музеї, майстер-класи, прогулянки на конях, ігри з гостями - все це і навіть більше зробить вихідні всіх відвідувачів дійсно захоплюючими!

Фото: Прес-служба парку "Київська Русь"

У Князівстві Київська Русь на гостей чекає подорож у часі на тисячу років назад, в справжнє середньовічне місто, де на кожного чекають свої власні історичні відкриття.

Тут на території більше 25 га, на основі знань сучасної науки відтворюється Київ V-XIII століть в повному масштабі, а також тут відроджується атмосфера і дух Київської Русі. У Князівстві можна побачити монументальну дерев'яну оборонну споруду довжиною близько 300 метрів, Михайлівські ворота висотою 21 метр, садиби киян Х-ХII століть, князівські тереми та трибуни, сторожові вежі, діючу дерев'яну Василівську церкву Х-го століття. Також на відвідувачів чекають музеї та експозиції з облоговими знаряддями, відтвореною бойової лодією Х століття і навіть середньовічна катівня.

Фото: Прес-служба парку "Київська Русь"

7 і 8 вересня на гостей чекає насичена програма на історичну тематику: це і кінно-трюкові виступи, і змагання, в тому числі показові виступи з володіння древніми бойовими мистецтвами.

Ключовою подією цих вихідних стане Княжий турнір кінних лучників. З усією країни до Князівство з'їдуться спортсмени-віртуози, щоб змагатися у влучності стрільби з традиційного (історичного) лука верхи на конях, на повному скаку.

Фото: Прес-служба парку "Київська Русь"

Це неймовірно складне завдання для учасників змагань, але в той же час, азартне і захоплююче видовище для глядачів. Змагання кінних лучників пройдуть в Древньокиївському стилі в декількох номінаціях.

Конкуренція між учасниками буде жорсткою, адже переможці турніру отримають можливість брати участь в Міжнародному фестивалі кінних бойових мистецтв "Скіфи ІI", який пройде в Древньому Києві 2-3 листопада 2019 р.

Спортсмени та актори-каскадери будуть виступати в тандемі з кіньми рідкісних стародавніх порід, зібраних з усього світу в Княжій стайні. Деяких з цих коней в Україні більше ніде не побачити, адже вони були привезені в нашу країну в єдиному екземплярі.

Фото: Прес-служба парку "Київська Русь"

Гості можуть дізнатися багато цікавого про особливості та походження цих порід і про те, які видатні особистості давнини їздили на представниках тієї чи іншої породи. Кожен відвідувач може підійти до коней, погладити їх, сфотографуватися і покататися верхи або в екіпажі.

У перервах між змаганнями на відвідувачів чекають театралізовані постановки на історичну тематику, що знайомитимуть із життям наших предків. Дійство буде супроводжуватися живим вокалом і кінно-трюковими виступами.

Гості Князівства будуть не просто спостерігати за тим, що відбувається на сцені, а зможуть стати активними учасниками вистави, взявши участь у веселих і цікавих іграх та конкурсах, слов'янських забавах, запальних хороводах і танцювальних флеш-мобах.

Фото: Прес-служба парку "Київська Русь"

Як завжди, на гостей Князівства чекає калейдоскоп яскравих емоцій від подорожі до справжнього, живого середньовічного міста. Тут кожен може знайти заняття до душі.

Дізнатися багато цікавих фактів про життя наших пращурів можна на майстер-класах з народних ремесел, а також відвідавши музеї історичного костюма, дерев'яного зодчества і експозиції облогової техніки, середньовічного кораблебудування і навіть середньовічну катівню. У середньовічному тирі можна навчитися стрільбі з лука і метанню ножів, на монетному дворі – карбувати давньокиївські монети, а в Княжій костюмерній - приміряти історичні костюми та влаштувати фотосесію в них. Любителів екстриму чекає потужний заряд адреналіну від швидкісний гірки "Змій Горинич" і канатного спуску "Політайло" з маршрутами різної протяжності та складності. Дітки від 2 до 12 років зможуть розважитися в мотузковому кубі-лабіринті - "Мишоловці".

Фото: Прес-служба парку "Київська Русь"

Відпочити та скуштувати смачних страв і напоїв, приготованих як за сучасними, так і за середньовічними рецептами, можна буде в Княжій корчмі, в Питній "25 рун" і в альтанках на свіжому повітрі. А для тих, хто вирішить продовжити відпочинок ще на день, є можливість залишитися на нічліг в будинку готельного типу "4 кімнати" і хостелі, попередньо забронювавши місця.

У Князівстві можна і самому освоїти стародавнє бойове мистецтво верхової стрільби з лука, записавшись до школи кінних лучників. Для цього потрібно звернутися до організаторів в Древньому Києві або зв'язатися за тел. (044) 461-99-37. І вже з першого заняття освоювати мистецтво керувати конем і влучно стріляти з лука, долучаючись до бойовим традиціям наших пращурів!

Фото: Прес-служба парку "Київська Русь"

Древній Київ відкривається о 10:00, програма розпочнеться о 14:00.

Ціна квитка: повний квиток для дорослого - 190 грн., для пенсіонерів і студентів - 150 грн., для дітей шкільного віку - 60 грн., для дошкільнят - безкоштовно.

Древній Київ в Князівстві Київська Русь розташований в Київській області, Обухівському районі, с. Копачів.

Курсують маршрутки з Києва від станції метро "Видубичі".

Детальна інформація на сайті: parkkyivrus.com

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