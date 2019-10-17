Під Києвом пройде шоу кінних лучників

19 і 20 жовтня в Древньому Києві Князівства Київська Русь ("Парк Київська Русь") пройде видовище, гідне князів – Шоу кінних лучників "Воїни Русі" з ключовою подією – чемпіонатом України з верхової стрільби з лука.

Також гостей чекає насичена програма з кінно-трюкових виступами, смачні страви з багаття, музеї, майстер-класи, прогулянки на конях і захоплюючі середньовічні забави!

Завітавши до Князівства Київська Русь відвідувачі здійснять подорож у часі на тисячу років назад, до справжнього середньовічного міста, де на кожного чекають свої власні історичні відкриття.

Тут на території більше 25 га, на основі знань сучасної науки відтворюється Київ V-XIII століть в реальному масштабі, а також тут відроджуються атмосфера і дух Київської Русі. Тільки в Древньому Києві можна побачити такі шедеври середньовічної архітектури, як дерев'яну оборонну споруду "Заборола" (довжиною близько 300 метрів), Михайлівські ворота (висотою 21 метр), садиби киян Х-ХII століть, князівські тереми та трибуни, сторожові вежі, діючу дерев'яну Василівську церкву Х-го століття. Також відвідувачів чекають музеї та експозиції з діючими облоговими знаряддями, відтвореною бойовою турою Х століття і навіть середньовічна катівня.

19 і 20 жовтня на гостей чекає насичена програма на історичну тематику: кінно-трюкові виступи, змагання та показові виступи з володіння древніми бойовими мистецтвами.

Ключовою подією цих вихідних стане Чемпіонат України з верхової стрільби з лука. З усією країни до Князівства з'їдуться спортсмени-віртуози, щоб змагатися у влучності стрільби з традиційного (історичного) лука верхи на конях, на повному скаку.

Це неймовірно складне завдання для учасників змагань, але в той же час, азартне і захоплююче видовище для глядачів. Змагання кінних лучників пройдуть в декількох стилях, що використовувалися в Київській Русі та Азії в Середньовіччі.

Конкуренція між учасниками буде жорсткою, адже переможці турніру отримають можливість брати участь в Міжнародному чемпіонаті з верхової стрільби з лука "Скіфи", який пройде в Древньому Києві 2-3 листопада 2019 р.

Спортсмени та актори-каскадери виступатимуть в тандемі з кіньми рідкісних древніх порід, що зібрані з усього світу в Княжій стайні. Деяких з цих коней в Україні більше ніде не побачити, адже їх булопривезено в нашу країну в єдиному екземплярі.

Гості можуть підійти до цих унікальних тварин, погладити їх, сфотографуватися і покататися верхи або в екіпажі.

У перервах між змаганнями на відвідувачів чекають театралізовані постановки на історичну тематику, що знайомлять з життям наших пращурів. Дійство буде супроводжуватися живим вокалом і кінно-трюковими виступами.

Гості Князівства будуть не просто спостерігати за тим, що відбувається на сцені, а зможуть стати активними учасниками вистави, взявши участь у веселих та цікавих іграх і конкурсах, слов'янських забавах, запальних хороводах і танцювальних флеш-мобах.

Як завжди, на гостей Князівства чекає калейдоскоп яскравих емоцій від подорожі в справжній, живий середньовічне місто. Тут кожен може знайти заняття до душі.

Дізнатися багато цікавих фактів про життя наших пращурів можна на майстер-класах з народних ремесел, а також відвідавши музеї історичного костюму, дерев'яного зодчества та експозиції облогової техніки, середньовічного кораблебудування і навіть середньовічну катівню. У середньовічному тирі можна навчитися стрільбі з лука і метанню ножів, на монетному дворі – карбувати Древньокиївські монети, а в Княжій костюмерній – приміряти історичні костюми та влаштувати фотосесію в них. Любителів екстриму чекає потужний заряд адреналіну від швидкісної гірки "Змій Горинич" і канатного спуску "Політайло" з маршрутами різної протяжності та складності. Дітки від 2 до 12 років зможуть розважитися в мотузковому кубі-лабіринті - "Мишоловці".

Відпочити та скуштувати смачних страв і напоїв, приготованих як за сучасними, так і за середньовічними рецептами, можна в Княжій корчмі, в Питній "25 рун" і в альтанках. А для тих, хто вирішить продовжити відпочинок ще на день, є можливість залишитися на нічліг в будинку готельного типу "4 кімнати" та хостелі, попередньо забронювавши місця.

У Князівстві можна і самому опанувати стародавнє бойове мистецтво верхової стрільби з лука, записавшись до школи кінних лучників. Для цього потрібно звернутися до організаторів в Древньому Києві або зв'язатися по тел. (044) 461-99-37. І вже з першого заняття освоювати мистецтво керувати конем і влучно стріляти з лука, долучаючись до бойовим традиціям наших пращурів!

Древній Київ відкривається о 10:00, програма розпочнеться о 13:30 і триватиме орієнтовно до 18:00.

Ціна квитка: повний квиток для дорослого - 190 грн., для пенсіонерів і студентів - 150 грн., для дітей шкільного віку - 80 грн., для дошкільнят - безкоштовно.

Древній Київ в Князівстві Київська Русь розташований в Київській області, Обухівському районі, с. Копачів.

Курсують маршрутки з Києва від станції метро "Видубичі".

Детальна інформація на сайті: parkkyivrus.com

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