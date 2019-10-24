Під Києвом пройде протест Хелловіну

26 і 27 жовтня Древній Київ в Князівстві Київська Русь ("Парк Київська Русь") запрошує дати бій Хеллоуїну, а заодно і "уважити" героїв давньослов'янських легенд і дитячих казок. Цими вихідними на гостей чекають кінні шоу, смачні страви з багаття, майстер-класи, катання на конях та традиційні давньокиївські забави.

Приїхавши до Древнього Києва відвідувачі потраплять у справжнє живе середньовічне місто з масивними оборонними спорудами, князівськими теремами та трибунами, садибами давніх киян, ярмарком майстрів, Княжої стайнею, де з усього світу зібрані унікальні коні рідкісних історичних порід.

26 і 27 жовтня жителі Князівства запрошують усіх гостей дати бій Хеллоуїну і забути про традиційних західних зомбі, хоббітів та відьом у загострених капелюхах. У ці дні в Древньому Києві будуть вшановувати персонажів давньослов'янських міфів та легенд, а ще улюблених героїв українських народних казок: Івана-царевича і Сірого Вовка, Олену Прекрасну, Жар-птицю, Микулу Селяниновича, Ладу і Леля.

У видовищних театралізованих постановках всі вони будуть протистояти силам зла. І нехай гостей не лякає кінне полювання вершників Апокаліпсису, ігрища лісовиків та перевертнів. Добро переможе зло. І можна бути впевненим, що Кінні лучники здолають Ведмедя, прекрасна слов'янка зможе зняти чари перевертня, а всі злі чари згорять у вогні.

І кожен гість Древнього Києва зможе від душі повеселитися і подружитися зі знайомими з дитинства персонажами. Ці колоритні герої та "антигерої" запросять відвідувачів сфотографуватися з ними та взяти участь в традиційних давньослов'янських забавах: метанні колод, перетягуванні каната, запальних хороводах...

Також відвідувачі побачать перлину Древнього Києва – живу колекцію коней рідкісних історичних порід, які були зібрані з усього світу в Княжій стайні. Представників деяких порід в Україні більше ніде не побачити, адже вони були завезені в нашу країну в єдиному екземплярі. Кожен відвідувач зможе підійти до цих прекрасних тварин, погладити, сфотографуватися з ними та проїхати на них верхи або в екіпажі.

26 і 27 жовтня коні будуть повноправними учасниками розваг, беручи участь у виступах разом з акторами-каскадерами кінно-трюкового театру. Вони покажуть свої вміння і вразять глядачів бездоганним виконанням номерів розважальної програми.

Приїхавши до Князівства, відвідувачі відчують себе повноправними жителями Київської Русі, вони прогуляються вуличками середньовічного міста, відвідають садиби городян Х століття, музеї та експозиції, постріляють з луку в середньовічному тирі, а на монетному дворі викарбують монети "на щастя". Любителі екстриму будуть в захваті від швидкісної гірки "Змій Горинич" і канатного спуску "Політайло" з маршрутами різної складності та протяжності. Ці та безліч розваг занять допоможуть повністю зануритися в атмосферу Київської Русі на тисячу років назад.

Смачних страв, приготованих на вогнищах, можна покуштувати затишній Княжої корчмі та в альтанках.

Для тих, хто захоче продовжити свій відпочинок ще на день, є можливість залишитися з ночівлею в будинку готельного типу "4 кімнати" або в хостелі, попередньо забронювавши місця.

З недавнього часу в Князівстві можна освоїти стародавнє бойове мистецтво верхової стрільби з лука, записавшись до школу кінних лучників. Для цього потрібно звернутися до організаторів в Древньому Києві або зв'язатися по тел. (044) 461-99-37. І вже на першому занятті можна навчитись керувати конем і влучно стріляти з лука по мішенях, долучаючись до бойовим традиціям наших предків!

Древній Київ в Князівстві Київська Русь розташований у Київській області, Обухівському районі, селі Копачів.

Ціна квитка: повний квиток для дорослого - 190 грн.; за наявності повного маскарадного костюма (головний убір, верхній одяг, взуття та аксесуари) - 150 грн.

для пенсіонерів та студентів - 150 грн., для дітей шкільного віку - 80 грн., для дошкільнят - безкоштовно.

Курсують маршрутки з Києва від станції метро "Видубичі", згідно з розкладом на сайті.

Детальна інформація на сайті www.parkkyivrus.com

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