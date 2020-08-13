Під Києвом пройде кінна атака

15 і 16 серпня Древній Київ у Князівстві Київська Русь ("Парк Київська Русь") запрошує зануритися в захоплюючий світ епохи Київської Русі та стати частиною середньовічних пригод. У 35-ти км від Києва гості зможуть відпочити в екологічно чистому місці та отримати величезний заряд позитиву від архітектури Древнього Києва, кінних шоу, давньослов'янських забав, прогулянок на конях, екстремальних атракціонів, музеїв та експозицій ... І все це у справжньому середньовічному місті!

Відвідування Стародавнього Києва відбувається з дотриманням вимог карантинного режиму.

15 і 16 серпня Древній Київ запрошує здійснити захоплюючу подорож за часів Київської Русі та провести вихідні весело та пізнавально.

У "Парку Київська Русь" на території понад 20 гектарів, на основі сучасних наукових знань відтворюється Древній Київ V-ХIII століть у його реальному розмірі, а також відтворюється атмосфера тої епохи. Тільки в Древньому Києві відвідувачі побачать автентичні шедеври дерев'яного зодчества: монументальну оборонну споруду "Заборола" (довжиною близько 300 метрів), Михайлівські ворота (висотою 21 метр), князівські тереми та трибуни, садиби киян X-XIІ століть, відтворену церкву Х століття, човен - корабель наших предків, середньовічну катівню і навіть величезні метальні знаряддя - требушети.

Древній Київ - не звичайний музей під відкритим небом, а справжнє, живе середньовічне місто. Тут кожного гостя чекають "власні історичні відкриття". Тільки в Князівстві Київська Русь можна зануритися в атмосферу середньовіччя: почути скрип возових коліс, приміряти шолом і кольчугу, сісти в сідло бойового коня, вистрілити з лука, вловити запахи гончарної глини та дерев'яних будівель.

15 і 16 серпня на гостей чекає сюрприз. У ці дні пройде тур вихідного дня "Світ коней". На гостей чекає знайомство з унікальними кіньми рідкісних історичних порід, зібраних з усього світу в стайні Древнього Києва. Відвідувачі побачать скакунів легендарних порід, виведених понад тисячу років тому. Гості дізнаються багато цікавого про походження порід, їх особливості, про те, яку роль в історії людства вони відіграли та про те, які історичні особистості тримали цих коней у своїх стайнях та їздили верхи на них.

Ці прекрасні тварини будуть не просто живими експонатами виставки. У тандемі з досвідченими акторами-каскадерами кінно-трюкового театру скакуни вразять глядачів своїми вміннями!

Гостей Древнього Києва очікує захоплююче дійство – верхова стрільба з лука. Більш того, організатори готують видовищну кінну атаку - масову стрілянину верхи на конях, що скачуть на повному галопі. Відвідувачі також побачать кінні роз’їздкі, парад кінних княжих прапорів.

Кожен гість зможе підійти до коней, погладити їх, сфотографуватися та здійснити прогулянку верхи або в екіпажі.

Жителі Древнього Києва запросять всіх гостей приєднатися до веселощів і взяти участь у веселих слов'янських іграх, конкурсах, хороводах і танцювальних флеш-мобах.

У Князівстві можна опанувати стародавнє бойове мистецтво верхової стрільби з лука, записавшись до школи кінних лучників "Князь Володимир". Для цього потрібно звернутися до організаторів в Древньому Києві або зв'язатися за тел. (044) 461-99-37 та (050) 385-20-35. І вже з першого заняття ви почнете осягати мистецтво управління конем і влучної стрільби з лука. Долучайтеся до бойових традицій наших пращурів!

У Князівстві кожен відчує себе повноправним мешканцем Київської Русі та знайде заняття до душі. На Княжій стайні можна покататися на конях, на монетному дворі – навчитися карбувати монети "на щастя", а в середньовічному тирі – влучно стріляти з лука. У прохолодній антуражній корчмі та в альтанках на свіжому повітрі можна скуштувати смачних напоїв і страв, приготованих на вогнищі. Любителі незвичайних фотосесій можуть вдягнути костюми часів Київської Русі та вразити соц.мережі своїм незвичайним вигдядом. В гостях у Волхвині за чашкою трав'яного чаю можна доторкнутися до древніх таємних знань. А в середньовічній крамниці чекають оригінальні сувеніри ручної роботи. Любителі екстриму отримають потужний заряд адреналіну від швидкісної гірки "Змій Горинич" і канатного спуску "Політайло".

Відпочити від метушні середньовічного міста можна біля мальовничого Лісового озера.

Бажаючі продовжити відпочинок можуть залишитися на ніч в будинку готельного типу "4 кімнати", в хостелі, в унікальних кімнатах середньовічного антуражу або в кемпінгу (зі своїм наметом) на території Парку (за умови попереднього бронювання).

Древній Київ відкривається о 10:00. Програма розпочнеться близько 13:30. * В програмі можливі зміни

Древній Київ розташований в 45 хвилинах їзди від Києва сучасного – в Київській області, Обухівському районі, с. Копачів. Дістатися можна на своєму автомобілі або громадським транспортом. Розклад маршруток можна дізнатися на сайті "Обухівтранс" або на сайті "Парк Київська Русь" в розділі "Контакти".

Ціна квитка: повний квиток для дорослого -200 грн., для пенсіонерів і студентів - 150 грн., для дітей шкільного віку - 80 грн., для дошкільнят - безкоштовно.