Новорічна казка: в Києві покажуть справжнє шоу Disney

Герої диснеївських історій вже давно стали класикою мультиплікації, а потрапити в Діснейленд мрія багатьох. Але якщо раніше це можна було зробити тільки за кордоном, то в цьому році оригінальне шоу Disney вперше приїде і до Києва.

З 3 по 6 січня в київському Палаці спорту Disney on Ice презентує своє нове шоу Frozen ( "Холодне серце") .

Побачити всіх героїв Disney можна буде під час театральної постановки Disney on Ice - "Холодне серце". Всього Київ чекає 11 фігурних шоу, під час кожного з яких на лід вийдуть знамениті герої мультфільмів Disney: "Історії іграшок", "У пошуках Немо", "Король лев", Міккі і Мінні Маус, казкові принцеси і інші.

Головні ролі, звичайно ж, дістануться героям популярного мультфільму "Холодне серце" Ганні і Ельзі – принцесам, навколо яких і відбуваються дивовижні події королівства Еренделл. Компанію їм складуть сніговик Олаф, олень Свен і інші персонажі оскароносної казки.

Поставити казкових героїв Disney на лід в 1981 році запропонував Кеннет Фельд. Перше шоу такого формату побачили жителі Америці, а вже до середини 80-х, театралізовані постановки на льоду стали щорічно збирати до 25 мільйонів глядачів в різних частинах планети. Шоу мало такий оглушливий успіх, що вже дуже скоро по світу одночасно гастролювало шість оригінальних труп Disney. Завдяки цьому на даний момент Disney on Ice вже встигли побачити глядачі більш, ніж в 75 країнах на шести континентах. Тепер на черзі Україна!

Майже всі артисти Disney on Ice – професійні фігуристи, які в різний час ставали переможцями професійних змагань і ідеально володіють технікою катання на льоду. Має спортивні нагороди і головний хореограф шоу Сінді Стюарт – в минулому тренер Олімпійських чемпіонів та чотириразовий номінант на премію "Хореограф року". Тому не дивно, що і Ельза, і Міккі Маус і Дональд Дак виконують під час вистави досить складні повороти, стрибки і підтримку. Всього в шоу задіяно не менше 50 майстрів фігурного катання, а спеціальні ефекти для їх номерів створюють кращі з кращих в області світла та піротехніки.

Як і всі діснеївські казки, шоу Disney on Ice "Холодне серце" – музичне. У ньому звучать не менш 30 улюблених пісень, включаючи головний хіт у виконанні принцеси Ельзи "Let It Go" ( "Відпусти і забудь"). Пісня була переведена на 24 мови, досягла 5 місця в американському чарті Billboard Hot 100, завоювавши премії "Оскар" і "Греммі".

Ведучими шоу стануть Міккі Маус і Мінні Маус, які під час вистави проведуть глядачів у захоплюючу подорож по крижаних горах в компанії Анни, Крістоффом, Свен і Олафа. А здійснювати ці чарівні переміщення їм допоможе високотехнологічна система зміни декорацій, яку спеціально для шоу розробив декоратор таких відомих на весь світ премій, як "Греммі" і "Тоні".

"Холодне серце" від Disney on Ice – вже в багатьох країнах визнано одним з кращих в світі театралізованих шоу на льоду. Все тому, що дія захоплює з перших хвилин. Під час шоу герої будуть парити над сценою, дивувати публіку карколомними трюками і ліричними танцями, а з кожним новим номером ще більш захоплювати і дітей і дорослих, захоплюючи тих в чарівний світ казок Disney.

3-6 січня, Палац спорту

Disney on Ice презентує "Холодне серце"

Квитки: 499-1299 грн

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.