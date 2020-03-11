Не Євробаченням єдиним: українські гурти штурмують європейські фестивалі

При всій своїй значущості Євробачення 2020 - це не єдина подія європейського культурного життя, де українські музиканти можуть заявити про себе.

Так, наприклад, в цьому році безліч колективів з різних куточків України виступлять на фестивалі Enea Spring Break.

OBOZREVATEL та його музичний оглядач Баглан Аязбаев пропонують дізнатися, хто з українських артистів відвідає і покаже себе на міжнародному заході.

Enea Spring Break - це європейський шоу-кейс фестиваль, який щорічно проходить в місті Познань в Польщі за підтримки Європейського Союзу в рамках програми "Креативна Європа". Протягом трьох днів професіонали музичної індустрії будуть знайомитися з творчістю незалежних артистів. Крім так званих шоу-кейс виступів, на полях фестивалю пройде конференція, присвячена питанням шоу-бізнесу.

spring-break.pl

Після ретельного відбору організаторів українську музику їдуть представляти чотири проекти. На думку Enea Spring Break, найоригінальніші і найцікавіші для європейського музичного ринку це:

Група [O] – учасники фіналу на Євробачення, підопічні лейбла Івана Дорна - гурт, який сповідує танцювальний грув фанк, диско і електро. Свіжі музичні ідеї Саші Каспарова в поєднанні з легким, але енергійним вокалом Олі Чернишової можуть скласти серйозну конкуренцію найтоповішим виконавцям української поп-сцени.

Група Deepwine – проект з міста Львів у складі двох осіб. Емоційний вокал, що тече вздовж хіп-хоп ударних і меланхолійної гітари, відразу занурює в атмосферу глибоких внутрішніх переживань. Якщо вам подобається Ніна Перссон і The Cardigans, ви закохаєтесь і в Deepwine.

Ансамбль DZ'OB – секстет з Дніпропетровська потрапив в шорт-лист фестивалю завдяки унікальному звучанню альтернативного джазу. DZ'OB – це для цінителів складної та інтелектуальної музики. Їх рецепт - змішати фагот, гобой, кларнет, скрипку, віолончель і драм-машину в таких несподіваних, але гармонійних пропорціях, що у меломана може захопити дух від несподіванки.

Реп-гурт KALUSH отримав свою назву на честь села в Івано-Франківській області. Трійця реперів розпочала свою кар'єру менше року назад, але вже має значні успіхи. Кліпи-мільйонники на YouTube, колаборація з колегою по реп-сцені Alyona Alyona, співпраця з вагомим американським лейблом Def Jam Recording. Олег Псюк, Ігор Діденчук і МС Килиммен знають, як підірвати своїм бітом і речитативом будь який танцпол.

Участь молодих українських артистів на Enea Spring Break 2020 року - це ще один крок в бік завоювання Україною свого місця в європейському і світовому ринку шоу-бізнесу.

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