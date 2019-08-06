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"Начебто заміж виходжу": Лайма Вайкуле вперше проведе свій фестиваль в Одесі

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Латвійська співачка Лайма Вайкуле з 8 по 9 серпня вперше проведе в Одесі свій міжнародний музичний фестиваль Laima Rendezvous.

За п'ять років свого існування він розширить свої горизонти за рамки Латвії, сказала артистка на прес-конференції в Києві 6 серпня, передає кореспондент OBOZREVATEL. Після чого зі словами "як ніби заміж виходжу" розрізала червону стрічку, що символізує "відкриття" фестивалю (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Музичні фестивалі найкраще проводити в курортних містах. Спробуємо в курортному місті в українській Одесі зробити фестиваль, який вже п'ятий рік проходить в Юрмалі. Україна дуже музична та насичена такою кількістю красивих людей! Я коли виступала на одному концерті, дивлюся хлопець – красень, співає чудово, той красивий і співає... Це було багато років тому, а зараз я це все вже знаю", – підкреслила артистка.

Лайма Вайкуле

Лайма Вайкуле

Журналісти запитали у Лайми про її перший виступ в Одесі. Виявилося, що тоді вона випадково схопилася за електропровід, напруженістю більше 220 вольт.

"Я думала, що помру. Хотіла кричати "допоможіть", але не могла навіть відкрити рота, м'язи стиснулися. Я прокусила язик, але мені здавалося, що ніхто не помітив і, спускаючись, все думала "серце, серце". Добре, що я ще раз не схопилася за те перило. Але номер відпрацювала, не можу ж підвести глядача. Тому я добре пам'ятаю Одесу", – зізналася Лайма.

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На сцені фестивалю виступить більше 30 виконавців, серед них Ірина Білик, Alekseev, Kazka, Tomas N'evergreen, Настя Каменських, Арсен Мірзоян, Ніно Катамадзе, Беz обмежень та інші. Переговори велися також з Софією Ротару, артистка обіцяла приєднатися до фестивалю в наступному році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лайма Вайкуле різко помолодшала: як виглядає зірка.

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Тема
Фестивалі та концерти
Особа
Лайма Вайкуле
Місце
Україна Одеса
Тег
Фестиваль
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