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На Співочому полі відкриється виставка квітів до Дня Незалежності України

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16 серпня на території Печерського ландшафтного парку "Співоче поле" стартує традиційна виставка квітів до Дня Незалежності. Цього року вона присвячена топ-спортсменам, які прославили Україну на весь світ.

На Співочому полі відкриється виставка квітів до Дня Незалежності України

Головними героями квіткових композицій стануть видатні українські спортсмени, серед яких: брати Клички, чемпіонка світу з фехтування Ольга Харлан, Яна Клочкова, Лілія Подкопаєва, Андрій Шевченко, Сергій Бубка, Валерій Лобановський, фігуристка Оксана Баюл та багато інших.

"Всього буде представлено понад 180 тис. Квітів різних видів: колеус, хлорофітум, бегонія, альтернатера, сеткреазія, хвойні чагарники та інші. Для оформлення інсталяцій наші дизайнери використовували також багато елементів різноманітного спортивного інвентарю", - розповідає в.о. генерального директора КО " Київзеленбуд "Олексій Король.

"Печерський ландшафтний парк перетвориться на справжній парк зірок українського спорту. Наша головна мета, щоб гості" Співочого поля "змогли насолодитися квітковими композиціями, згадати видатних спортсменів, які є гордістю нації, зробити яскраві фото та просто гарно відпочити", - поділився ідеєю Денис Погорілко , керівник компанії-оператора Печерського ландшафтного парку Grand Event.

Виставка триватиме до 15 вересня. Кожні вихідні організатори обіцяють цікаву розважальну програму та майстер-класи з різних видів спорту, взяти участь в яких зможуть всі бажаючі.

Коли: з 16 серпня по 15 вересня.

Де: Печерський ландшафтний парк "Співоче поле" (вул. Лаврська, 33)

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