На Київщині відсвяткують Івана Купала за стародавніми традиціями

6 і 7 липня в Стародавньому Києві Князівства Київська Русь ( "Парк Київська Русь") пройде грандіозне святкування Івана Купала по давньослов'янське традиціям, з захоплюючими середньовічними забавами, кінними шоу і катанням на конях, смачними стравами з багаття, екстремальними розвагами та відпочинком у Лісового озера .

Стародавній Київ запрошує всіх з розмахом і веселощами відзначити свято Івана Купала в сьогоденні, живому середньовічному місті. Тут на території більше 25 га, на основі знань сучасної науки відтворюється столиця великої держави Київська Русь – Стародавній Київ X століття. А також відтворюється атмосфера і дух цієї славної епохи.

Дуже символічно відзначати Купала саме в "Парку Київська Русь", адже це свято бере свій початок саме з тих далеких часів більш ніж тисячолітньої давності. І саме тут буде проходити безліч яскравих древніх унікальних дійств, які ніде більше в Україні не побачити.

Жителі Давнього Києва запросять гостей приєднатися до численних розваг, ігор, конкурсів, стародавнім обрядам. Це і захоплюючий квест "У пошуках папороті", і купальські ворожіння, і стрибки через багаття, і масовий хоровод навколо Лісового озера, і автентичні обрядові співи. Ну, і яке ж свято без купальських вінків? Тільки в Давньому Києві гостей чекає майстер-клас по їх плетіння і пускання вінків на воду. І все це при світлі багать і факелів, в повному зануренні за часів Середньовіччя.

Вечірня програма буде запальною, в прямому сенсі слова. З настанням сутінків в Стародавньому Києві запалять багаття. Кажуть, що купальське вогнище очищає від негараздів і хвороб. Тому варто скористатися можливістю спалити негатив і оновитися, стрибнувши через багаття – по одному або в парі, при бажанні вийти заміж або знайти любов. Кульмінацією вогненної феєрії стане спалювання опудала Купали. З цієї великої солом'яною лялькою згорять всі негаразди, а веселі хороводи навколо багаття подарують небувалий заряд позитиву.

У суботу ввечері гостей чекає фаєр-шоу, а пізно вночі – середньовічна дискотека на містичному Лісовому озері.

І як завжди, в Стародавньому Києві можна покататися на породистих конях верхи або в екіпажі, відвідати музеї та експозиції, постріляти з лука та викарбувати монету. У Княжої костюмерній можна переоблачіться в костюми часів Київської Русі і влаштувати яскраву фотосесію. Відпочити від суєти середньовічного міста можна біля мальовничого Лісового озера. Покуштувати дуже смачних напоїв і страв, приготованих за сучасними і за середньовічними рецептами, на відкритому вогні, можна в прохолодній Княжої корчмі і в питних "25 рун". Любителів екстриму порадують швидкісна гірка "Змій Горинич" і канатний спуск "Полетайло" з маршрутами різної складності і протяжності. А діти будуть в захваті від яскравого безпечного куба-лабіринту "Мишоловка".

При бажанні продовжити свою подорож в Середньовіччі ще на день, можна залишитися з ночівлею в будинку готельного типу "4 кімнати" або в хостелі, попередньо забронювавши місця.

Стародавній Київ відкривається о 10:00, програма розпочнеться о 14:00.

Закінчення програми:

в купальську ніч з 6 на 7 липня – о 01:00, з 01:00 до 03:00 – середньовічна дискотека;

7 липня – о 20:00.

Ціна квитка: для дорослих - 250 грн., Для пенсіонерів і студентів - 150 грн., Для школярів - 60 грн., Дошкільнята - безкоштовно.

Стародавній Київ в "Парку Київська Русь" розташований недалеко від Києва - всього в 45 хвилинах їзди - в с. Копачів, Обухівський район, Київська область.

Маршрутки курсують з Києва від станції метро "Видубичі" відповідно до розкладу на сайті.

Детальна інформація: www.parkkyivrus.com

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