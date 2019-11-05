На Київщині покажуть древніх тварин

9 і 10 листопада Древній Київ Князівства Київська Русь ("Парк Київська Русь") запрошує здійснити захоплюючу подорож в глиб століть в епоху Київської Русі та познайомитися з кіньми рідкісних стародавніх порід.

В ці дні пройде цікава шоу-програма з кінно-трюковими виступами, живим вокалом, веселими іграми, конкурсами та майстер-класами. А ще смачні гарячі страви з багаття, музеї, експозиції та традиційні слов’янські розваги чекають у справжньому, живому середньовічному місті.

Тільки тут гості можуть прогулятися вулицями столиці Київської Русі – Древнього Києва Х століття, затамувавши подих від величної архітектури, побачити середньовічних жителів в автентичних нарядах і прогулятися верхи на конях Княжої стайні. Протягом двох днів відвідувачі не просто побачать, яким було наше місто в давнину, але і стануть частиною його історії, відчують його дух. Тут, в Князівстві Київська Русь, можна буквально доторкнутися до історії – почути скрип возових коліс, приміряти шолом і кольчугу, сісти в сідло бойового коня, вловити запахи гончарної глини та дерев'яних будівель. Тут на кожного чекають його власні історичні відкриття.

В Древньому Києві кожен гість відчує себе повноправним жителем середньовічного міста. Тут можна скуштувати смачних середньовічних страв і напоїв від княжих кухарів, оглянути шедеври середньовічної архітектури, відвідати садиби киян Х-ХІІ століть, піднятися на оборонну споруду "Заборола", зайти до відтвореної унікальної діючої Василівської церкви Х-го століття та поставити свічку за здоров'я близьких.

9 і 10 листопада розважальна програма буде присвячена коням рідкісних історичних порід, що зібрані зі всього світу в Княжій стайні. Представників деяких з цих порід в Україні більше ніде не зустріти, адже їх було завезено до нашої країни в єдиному екземплярі.

Жителі Древнього Києва повідають гостям про походження порід, про те, які видатні історичні постаті володіли представниками тієї чи іншої породи. До конячок можна буде підійти, погладити їх, сфотографуватися та прогулятися верхи або в екіпажі.

9 і 10 листопада ці унікальні коні будуть головними "зірками програми", звичайно, в тандемі з досвідченими вершниками, акторами-каскадерами кінно-трюкового театру Древнього Києва. В ці дні вони покажуть свої вміння та вразять глядачів бездоганним гарцюванням та показовими виступами зі стародавніх бойових мистецтв.

Крім цього жителі Древнього Києва підготували для гостей ще безліч розваг. Це і театралізовані постановки на давньослов'янську тематику, цікаві та пізнавальні як для дітей, так і для дорослих, і веселі ігри та конкурси, і запальні слов'янські хороводи, і майстер-класи, і танцювальні флеш-моби.

Відвідувачі Князівства зможуть не тільки спостерігати за дійством, а й самі взяти участь у веселих забавах.

Для відвідувачів відкриті музеї історичного костюму і дерев'яного зодчества, а також експозиції облогової техніки, середньовічного кораблебудування і тортур.

Гості Древнього Києва зможуть долучитися до цікавих розваг і ремесел: покататися верхи на конях та в екіпажі, постріляти з лука та покидати ножі в середньовічному тирі, викарбувати монету "на щастя", приміряти костюми часів Київської Русі та влаштувати яскраву фотосесію. Любителі екстремальних розваг зможуть пролетіти над лісом по канатному спуску "Політайло" і по швидкісній гірці "Змій Горинич". А діток від 2 до 12 років чекає яскравий та безпечний мотузковий куб-лабіринт "Мишоловка".

Зігрітися і скуштувати смачних напоїв і страв, приготованих на відкритому вогні, як за сучасними, так і за старовинними рецептами, можна в теплій Княжій корчмі та в альтанках.

А той, хто захоче продовжити свою подорож в середньовіччя ще на день, зможе залишитися на нічліг в будинку готельного типу "4 кімнати" та в хостелі, попередньо забронювавши місця.

Древній Київ відкривається о 10:00. Програма розпочнеться о 13:30, триватиме до 19:00.

Ціна квитка: повний квиток для дорослого - 190 грн., для пенсіонерів і студентів - 150 грн., для дітей шкільного віку - 80 грн., для дошкільнят - безкоштовно.

Древній Київ в Князівстві Київська Русь розташований в Київській області, Обухівському районі, с. Копачів.

Курсують маршрутки з Києва від станції метро "Видубичі", згідно до розкладу на сайті.

Детальна інформація на сайті www.parkkyivrus.com

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