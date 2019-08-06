Масові кінні баталії пройдуть під Києвом

10 і 11 серпня в Стародавньому Києві в Князівстві Київська Русь ( "Парк Київська Русь") пройде Фестиваль Середньовіччя "Билини Стародавнього Києва".

На гостей чекає насичена програма з уявленнями за мотивами стародавніх билин, кінні шоу за участю більше 30 коней, реконструкції середньовічних битв, кінно-трюкові виступи, безліч колоритних середньовічних забав, майстер-класи, страви, приготовані на вогнищах, катання на конях та багато цікавого з життя Середньовіччя.

10 і 11 серпня Князівство Київська Русь запрошує здійснити незабутню подорож у часі в епоху Середньовіччя і провести вихідні по-справжньому цікаво і пізнавально.

Протягом двох фестивальних днів гостей Древнього Києва чекає видовищна театралізована програма на історичну тематику за участю великої кількості богатирів і унікальних породистих коней. 10 і 11 серпня програма традиційно розпочнеться близько 14:00 з урочистого відкриття за участю історичних персонажів, парадом княжих прапорів і вражаючим виїздом кінної дружини.

Далі на великому ристалище Стародавнього Києва перед гостями оживуть давньослов'янські билини, в яскравій видовищній формі розповідають про життя наших предків. Гості фестивалю побачать в видовищних постановках велика кількість сюжетів з історії Київської Русі, поглиблять свої знання про дохристиянської епохи нашої землі і побачать легендарних історичних особистостей, святих і князів київських, які відіграли доленосні ролі в розвитку нашої країни. Серед них засновники Києва Кий, Щек, Хорив і сестра їх Либідь, святий Андрій Первозванний, князі Аскольд, Віщий Олег, Ігор, Ярослав, Святослав, Мстислав, Володимир Мономах.

Також гості зможуть на власні очі побачити відтворення боїв, що визначили історію Київської Русі. Безстрашні воїни надінуть важкі лицарські обладунки, вага яких досягає 40 кг, візьмуть в руки даний середньовічну зброю і зійдуться в сьогоденні "побоїще". Досвідчені актори-каскадери вразять глядачів видовищними трюками верхи на конях і володінням середньовічною зброєю: цибулею, мечами, списами. А ще гості побачать кінні кавалькади, вогняні ефекти, кавалерійські сходи і граціозні кінні перегони.

На фестивалі глядачі долучаться до обрядів наших предків і познайомляться з культурою постійних супутників Київської Русі – кочових народів.

В уявленнях візьме участь кілька десятків коней рідкісних стародавніх порід, зібраних з усього світу в Княжій стайні. Деяких з них в Україні більше ніде не зустріти, адже вони були завезені в Україну в єдиному екземплярі. Всі бажаючі зможуть підійти до цих прекрасних тварин, погладити їх, сфотографуватися з ними, проїхати на них верхи або в екіпажі.

После 19:00 гостей чекає феєрична нічна програма зі стріляниною палаючими ядрами з требушет – єдиного діючого в Україні стану облоги знаряддя. А в суботу, 10 серпня, фаєр-шоу подарує гостям фестивалю незабутні емоції.

Гості відчують себе не просто глядачами, але зможуть зануритися в життя середньовічного міста. Дорослих і дітей запросять взяти участь в древніх забавах, хороводах, танцювальних флеш-мобах і майстер-класах. Також можна буде постріляти з лука, викарбувати монету "на щастя", зробити виріб у гончара, одягатися в костюми часів Київської Русі, відвідати музеї та експозиції на території. Любителів екстриму порадують швидкісна гірка "Змій Горинич" і канатний спуск "Полетайло". Діти будуть в захваті від яскравого і безпечного мотузкового куба-лабіринту "Мишоловка". Відпочити від суєти середньовічного міста можна буде біля мальовничого Лісового озера.

У Княжої корчмі і в альтанках можна покуштувати страви, приготовані на вогнищах. А унікальні напої та стародавні настоянки можна буде випити в питних "25 рун".

Для тих, хто захоче продовжити свій відпочинок ще на день, є можливість залишитися з ночівлею в будинку готельного типу "4 кімнати", в хостелі або в кемпінгу, попередньо забронювавши місця.

Фестиваль "Билини Стародавнього Києва" подарує захоплюючу подорож крізь століття!

З недавнього часу в Князівстві можна і самому освоїти стародавнє бойове мистецтво верхової стрільби з лука, записавшись в школу кінних лучників. Для цього потрібно звернутися до організаторів в Стародавньому Києві або зв'язатися по тел. (044) 461-99-37. І вже на першому занятті можна керувати конем і влучно стріляти з лука по мішенях, долучаючись до бойовим традиціям наших предків!

Стародавній Київ відкривається о 10:00, програма розпочнеться о 14:00. Закінчення програми: в суботу, 10 серпня, о 22:00; в неділю, 11 серпня – о 20:00.

Ціна квитка: повний квиток для дорослого - 250 грн. , (Знижка до 50% - за умови попередньої покупки квитків на сайті "Парку Київська Русь"), для пенсіонерів і студентів - 150 грн., Для школярів - 60 грн., Дошкільнята - безкоштовно.

Стародавній Київ в Князівстві Київська Русь розташований недалеко від Києва - всього в 45 хвилинах їзди - в с. Копачів Обухівського району Київської області.

Маршрутки курсують з Києва від станції метро "Видубичі" відповідно до розкладу на сайті.

Детальна інформація: www.parkkyivrus.com

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